Festival de l’Aïta Marsaouia à Settat : Des concerts devant une foule des grands soirs

22/07/2024

La programmation musicale du Festival de l’Aïta Marsaouia à Settat a attiré, vendredi soir, la foule des grands soirs, avec au menu des concerts donnés par des stars de la musique populaire, notamment Said Senhaji et Said Oueld El Houate.



Devant un public conquis d’avance, les artistes à l’affiche se sont relayés sur la scène érigée devant le siège de la municipalité au centre de la ville. D’abord Said Senhaji qui a fait un tabac sur cette scène noire de monde, un public en transe sur les rythmes endiablés de sa musique.



Une ambiance enflammée qui va monter encore d’un cran avec Saïd Oueld Houate ainsi que la formation Oueld Kerbal Al Aidi. Un succès total.



Dans une déclaration à la MAP, Said Senhaji a exprimé l’immense joie qu’il ressent en se produisant devant le public Settati connu pour sa passion pour la musique populaire, avant d’ajouter en soulignant l’importance de tels festivals dans la promotion de ce genre musical.



Après ce concert inoubliable à Settat, le Festival de l’Aïta Marsaouia débarque la semaine prochaine à Casablanca avec une affiche alléchante, entre autres, Zina Daoudia, Oueld El Bouaazoui, Haj Moughit, Abdelaziz Stati, Khalid Bouaazoui, Mustapha Bourgogne, Mustapha Mils ou encore Mouna Statia.



Cette première édition du festival de l’Aïta Marsaouia est organisée depuis le 12 juillet à Casablanca, Settat et Oualidia par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la région de Casablanca-Settat, en partenariat avec la commune de Casablanca.



Cet événement qui se prolonge jusqu’au 27 juillet s’inscrit dans le cadre de la diversification de l’offre culturelle dans la région de Casablanca-Settat, conformément au programme de développement régional 2022-2027 dans son volet relatif à l’animation culturelle.



La programmation comprend des concerts, des projections de films, des débats ainsi qu’une exposition sur tout ce qui concerne cet art séculaire qu’est l’Aïta Marsaouia.

A noter que les organisateurs de ce festival réservent un hommage à la chanteuse populaire Douna pour ses contributions dans les années 60 et 70.