Festival de l’Aïta Marsaouia: Oualidia illuminée sous une nuit enchantée

16/07/2024

La deuxième soirée du Festival de l’Aïta Marsaouia a de nouveau illuminé la ville d’Oualidia, samedi soir, en offrant aux passionnés de musique traditionnelle une soirée enchantée. Les artistes Siham El Mesfiouia, Aziz El Haloui et Abderrahim Jaajaa ont en effet livré des performances exceptionnelles.



Abderrahim Jaajaa a ouvert le bal avec une prestation vibrante, sa voix puissante résonnant à travers le public. Il a été suivi par Aziz El Haloui, dont les mélodies ont transporté les spectateurs dans un voyage musical à travers le temps et les traditions. Siham El Mesfiouia a clôturé la soirée avec une énergie débordante, suscitant des ovations enthousiastes de la part des spectateurs.



Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les habitants et visiteurs de la ville touristique d’Oualidia, tous âges confondus, ont afflué en grand nombre pour chanter et danser au rythme de sonorités envoûtantes. L'énergie débordante du public et l'interaction entre les artistes et les festivaliers présents ont transformé cette soirée en une véritable célébration de l’Aïta, cette musique séculaire et authentique qui a joué un rôle de trait d'union culturel et intergénérationnel.



L’atmosphère était électrique dès le début, avec des lumières colorées illuminant la scène et créant une ambiance féerique. Les artistes, visiblement touchés par l'enthousiasme du public, ont multiplié les échanges avec les spectateurs, invitant certains à chanter avec eux pour donner une dimension de convivialité au spectacle.



Les applaudissements et les acclamations se mêlaient aux notes des instruments, chaque morceau étant accueilli par des ovations enthousiastes. La complicité entre les musiciens et le public a renforcé le sentiment de communauté. Les artistes, en retour, ont offert des performances encore plus vibrantes et passionnées, rendant cette soirée inoubliable pour tous les présents.



Dans une déclaration à la MAP, la directrice régionale de la culture de la région de Casablanca-Settat, Hafida Khouyi, a expliqué que le choix de l’organisation de ce festival dans la région est dû au fait que la région de Casablanca est le berceau de l’Aïta Marsaouia, précisant que l’objectif du festival est de faire connaître aux jeunes générations ce patrimoine culturel dont regorge le Royaume.



En ce qui concerne le choix des artistes pour le festival, Mme Khouyi a indiqué que les critères de sélection se sont portés sur les groupes et les chanteurs qui préservent cet art activement mais aussi d’autres styles de musique marocaine populaire, en plus d’être pour la plupart des natifs de la région de Casablanca-Settat.



Ce festival, organisé par la région de Casablanca-Settat et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la commune de Casablanca, continuera de ravir les amateurs de musique traditionnelle.



Le programme se poursuit les 18 et 19 juillet, à Settat, avec des artistes marocains de renom tels que Latifa Statia, Bhala Louz, Abdellah Daoudi, Saïd Senhaji, Said Ould Lhawat et Majmouat Kerbal Laaydi. Ces soirées promettent d’apporter leur lot de moments inoubliables, marquant cette première édition du festival comme un événement phare dans le calendrier culturel marocain.



Le festival, qui se déroule dans les villes d’Oualidia, Settat et Casablanca du 12 au 27 juillet, propose un programme riche et varié. En tête d'affiche, des artistes renommés tels qu’Abdelaziz Stati, Zina Daoudia, Said Senhaji, Abdellah Daoudi et Oulad El Bouazzaoui, entre autres, offriront des soirées musicales inoubliables. Au-delà des concerts, le festival inclut également des débats, des projections de films et une exposition dédiée à l'art de l'Aïta, mettant en lumière son rôle essentiel dans la culture marocaine.



Avec un programme aussi riche et diversifié, le festival de l’Aïta Marsaouia continue de célébrer et de contribuer à préserver ce patrimoine musical, tout en offrant au public des moments de joie et de convivialité.