Festival de Sharjah de littérature africaine

22/01/2025

La première édition du Festival de Sharjah de littérature africaine se déroulera du 24 au 27 janvier avec la participation de romanciers et écrivains africains de renommée mondiale.



Cet événement culturel vise à promouvoir un dialogue constructif et des échanges culturels entre le monde arabe et l'Afrique et à mettre en avant l'importance de la littérature africaine et son rôle central dans l'enrichissement de la scène culturelle mondiale.



Pendant quatre jours, le festival réunira 29 romanciers et écrivains africains, dont des lauréats du prix Nobel, dans le cadre de discussions ouvertes et de tables rondes, mettant en lumière une sélection de livres et débattant de divers thématiques.



Au programme figurent également des spectacles et des concerts itinérants mettant en valeur les rythmes et les mélodies africains, notamment les mélodies pentatoniques soudanaises, les airs et les rythmes africains et arabes. Le festival se terminera par une soirée de poésie intitulée "Voix libres", animée par la poétesse émiratie Shaikha Al Mutairi, avec la participation de six poètes émiratis et africains.