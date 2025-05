Festival de Cannes : Un atelier Maroc-France en faveur de jeunes porteurs de projets cinématographiques

19/05/2025

Un atelier de coproduction Maroc-France, dédié à l’accompagnement de jeunes talents marocains porteurs de projets de longs métrages de fiction/animation, a été organisé, dimanche, dans le cadre de la 78ème édition du Festival de Cannes (13-24 mai), à l'initiative du Centre cinématographique marocain (CCM) et du Centre national français du cinéma et de l’image animée (CNC).



Fruit de l'accord de coproduction cinématographique signé le 18 mai 2024 à Cannes entre le Maroc et la France, cet atelier organisé au pavillon marocain du Festival, a pour vocation de favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes marocains en leur offrant une plateforme de rencontres professionnelles avec des producteurs français accrédités au Festival et au Marché du film.



Après un appel à projets lancé auprès des jeunes cinéastes marocains, cinq projets prometteurs ont été retenus pour participer à cet atelier, à savoir "La maison des anges" (fiction) de Jihane Joypaul, "La piste" (fiction) de Mohcine Nadifi, "Laissées pour compte (fiction) de Kenza Tazi, « Le champ » (fiction) de Mohamed Bouhari, et Malik (animation) de Khalid Nait-Zlay.



Leurs auteurs, qui sont tous en début de carrière (premier ou second long métrage), ont bénéficié de rendez-vous personnalisés avec des professionnels français afin de faciliter la mise en place de coproductions concrètes.



À l’occasion de cet atelier, la ministre française de la Culture, Rachida Dati, a effectué une visite au pavillon marocain, en présence notamment du secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Abdelaziz El Bouzdaini et du président du Centre français du cinéma et de l'image animée (CNC), Gaëtan Bruel. Elle y a rencontré les équipes des deux projets, "La Maison des anges" et "Malik".



"Cannes est le lieu incontournable pour rencontrer des producteurs étrangers susceptibles de s’intéresser à des coproductions, quelle que soit la nationalité du film", a indiqué, dans une déclaration à la MAP, le réalisateur Mohcine Nadifi, sélectionné avec son projet de fiction "La Piste", se disant "chanceux" de prendre part à l'atelier de coproduction Maroc-France.



"C’est l’un des plus grands marchés du cinéma au monde, si ce n’est le plus grand", a-t-il ajouté, saluant à cette occasion l'implication du CCM et du ministère de la Culture dans le rayonnement du cinéma marocain à l’échelle mondiale.



A cette 78ème édition du Festival de Cannes, le Maroc est présent en force à travers un pavillon monté par le CCM au Village international, ainsi qu’un stand au Marché du film dédié à la promotion du film marocain, où plusieurs longs métrages ont été projetés.



"Je suis ici pour la promotion de mon nouveau long métrage Casablanca Dakar, notamment à travers des rencontres avec des directeurs de festivals ou de marques", a indiqué, à la MAP, le réalisateur et producteur, Ahmed Boulane.



"Le pavillon marocain se développe de plus en plus et connaît un afflux croissant", a-t-il fait observer, ajoutant qu'il constitue "une plateforme privilégiée de rencontres entre professionnels dans un cadre exceptionnel".



Mohamed Khouna, directeur général de "Facility Event", et initiateur du stand Maroc au Marché du film a relevé, quant à lui, que ce stand vise principalement à faire rayonner le film marocain à l'international.



"Nous n’avons rien à envier à d'autres pays en matière de production cinématographique", a-t-il estimé, soulignant la qualité des films marocains et l’écho favorable qu’ils suscitent à l’étranger.



"Cette année, nous avons imaginé un stand sur le Marché du film qui s’est révélé très porteur", a-t-il dit, précisant que "les producteurs marocains réalisent des œuvres de qualité avec un véritable potentiel d’exportation".