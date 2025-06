Festival cinématographique "Fedala Grand Ecran"

10/06/2025

La ville de Mohammedia accueillera, du 11 au 13 juin, la première édition du Festival "Fedala Grand Écran", un événement dédié à la créativité cinématographique estudiantine.



Selon un communiqué des organisateurs, ce festival, initié par l'Ecole nationale supérieure d’arts et de design (ENSAD), relevant de l’Université Hassan II de Casablanca, vise à promouvoir la création des étudiants, pour contribuer à la formation d’une génération créative, porteuse du flambeau du cinéma, du design et de l’image.



Placée sous le signe de la célébration du cinéma et de la créativité, cette édition aspire à créer un véritable espace de rencontre et d’échange, favorisant l’enrichissement des expériences entre université, professionnels et étudiants, poursuit-on.



Le programme de cette édition se distingue par sa richesse et sa diversité, avec notamment une série de conférences, d’ateliers de formation, de master class, ainsi que des rencontres entre professionnels et étudiants mettant en lumière les enjeux du cinéma et ses interactions.



Au menu, figure également la projection de 7 films récents en provenance d’Italie, d’Argentine et du Maroc, ainsi que 14 films réalisés par des étudiants issus de plusieurs établissements universitaires.



Une compétition officielle sera, en outre, organisée dans le cadre du festival, sous la supervision d’un jury international composé de professionnels du cinéma et des arts visuels.

Les projections et les autres activités du festival se tiendront à l’Ecole nationale supérieure d’arts et de design ainsi qu’à l’Ecole Supérieure des professeurs de l’enseignement technique à Mohammedia.

Bouillon de culture

Spectacle

L’Institut Français de Casablanca accueillera, le 26 juin courant, la performance en direct "FEU" du chorégraphe franco-marocain Fouad Boussouf.

Ce spectacle, présenté par dix danseuses, célèbre la dynamique collective et la force créative du féminin. Il met en lumière l’élément du "FEU", force indomptable et chaleur fédératrice autour de laquelle les êtres humains se rassemblent depuis l’aube des temps.

A travers une mise en scène chorégraphique en cercle, Fouad Boussouf déploie un langage corporel nourri de hip-hop et de danse contemporaine.



Festival



La ville d’El Jadida accueillera, les 11 et 12 juin courant, la 17ᵉ édition du Festival Doukkala de la culture et de l’art, organisé par l’Association Ismaïlia pour la communication et le développement social.

Placé sous le thème "La chanson traditionnelle : écho du passé et battement du présent", cet événement rend hommage à la richesse du répertoire musical traditionnel de la région de Doukkala.