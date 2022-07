Festival "Sete Sóis Sete Luas" : La musique populaire napolitaine à l'honneur à Essaouira

01/07/2022

La nouvelle musique populaire napolitaine a été à l’honneur, mardi soir à Essaouira, le temps d’un concert exceptionnel animé, à l’espace emblématique de Dar Souiri, par le groupe italien Carlo Faiello.



Ainsi, les amoureux et les mélomanes, dont des ressortissants étrangers, en particulier italiens, ont été gratifiés d'une soirée musicale inoubliable, organisée à l’initiative de l’Association Essaouira-Mogador dans le cadre de l’édition 2022 du Festival "Sete Sóis Sete Luas".



L’occasion pour l'assistance de découvrir la performance musicale, inspirante et inspirée de l’univers mythique de la ville de Naples, de Carlo Faiello et, partant, de célébrer les pages les plus passionnantes de l’histoire si riche de la musique napolitaine.



Le groupe a subjugué l'assistance interactive en la gratifiant de magnifiques chansons tirées du riche répertoire musical napolitain et de purs moments de plaisir partagés dans un espace aussi symbolique que celui de Dar Souiri.



Dans une déclaration à "M24", la chaîne télévisée d’information en continu de la MAP, l’artiste Carlo Faiello a dit toute sa joie de participer de nouveau à ce festival et d’animer ce concert à Essaouira, carrefour interculturel. Il a également précisé que son style musical est un mélange entre la musique napolitaine traditionnelle et contemporaine, ajoutant que ses chansons sont composées par lui-même.



Pour sa part, la secrétaire générale de l’Association Essaouira-Mogador, Kaoutar Chakir Benamara, a passé en revue l’expérience "Sete Sóis Sete Luas" à Essaouira, relevant que la Cité des Alizés a rejoint ce réseau en 2017 en accueillant la 25è édition de cette manifestation, qui a célébré le grand écrivain en langue portugaise, José Saramago.



Tout en disant la fierté d’Essaouira de faire part de ce réseau, Mme Chakir Benamara a indiqué qu’au cours des éditions précédentes, ce festival "nous a permis de découvrir plusieurs jeunes fadistas comme Cristina Branco, Cristina Maria et Sara Correia", ajoutant qu’à part le fado, "nous avons accueilli aussi plusieurs concerts comme ceux du groupe Ronda Da Madrugada, de la Picola Banda Ikona, des Tonores Di Neoneli et autres".



"+Obrigada+ à ce festival qui réunit les personnes ayant une fibre artistique dans un esprit fraternel et humaniste", a-t-elle enchaîné avant de conclure en soulignant qu'à l'occasion de cette édition 2022, "nous déposons nos valises dans le pays de la dolce vita" avec à la clé ce magnifique groupe de Carlo Faiello qui "nous vient directement de Naples".



Compositeur et musicien, Carlo Faiello a été l’un des fondateurs du célèbre groupe musical italien "Nuova Compagnia di Canto Popolare". Il a collaboré avec des artistes de renommée et participé à de nombreux et prestigieux festivals de musique du monde, en Italie comme à l’étranger.



A noter que ce concert s’inscrit dans le cadre de l’édition 2022 du Festival "Sete Sóis Sete Luas" (musique populaire et art contemporain), mis en œuvre par un réseau culturel d'une trentaine de villes de 13 pays de la Méditerranée et du monde lusophone: Brésil, Cap Vert, Croatie, Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Maroc, Portugal, Roumanie, Slovénie et Tunisie. La ville d'Essaouira représente le Royaume au sein de ce réseau depuis 2017.