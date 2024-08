Festival «Phénomène des groupes» de Casablanca: Un vibrant hommage rendu à l'artiste Omar Sayed

22/08/2024

La 3ème édition du Festival national de Hay Mohammadi «Phénomène des groupes», s'est ouverte mardi soir à Casablanca, avec un hommage appuyé rendu à l'artiste Omar Sayed, l'une des figures les plus marquantes du mouvement ghiwan au Maroc.



Présidée par le wali de la région Casablanca-Settat, Mohamed Mhidia, et le gouverneur de la préfecture des arrondissements Aïn Sbaa-Hay Mohammadi, Hassan Benkhayi, la cérémonie d'ouverture de cette édition a été marquée par une soirée majestueuse animée par des groupes musicaux marocains.



Lors d'une allocution, Rachid Zaki, directeur du festival, a mis en avant la particularité de cette 3ème édition qui connaît la participation de plus de 18 groupes et rend hommage au mouvement El Ghiwane, soulignant le rôle de ce phénomène dans la promotion des arts de la parole et la diversité culturelle du pays.



Aujourd'hui, a-t-il poursuivi, l'héritage d'El Ghiwane se perpétue à travers les générations. Leur influence est visible dans les œuvres de nombreux artistes contemporains marocains.

De son côté, Omar Sayed s’est félicité, dans une déclaration à la MAP, du fait que « la culture musicale de notre région soit célébrée et valorisée » à travers des festivals de ce genre « qui sont de nature à inspirer les jeunes artistes et à préserver notre riche patrimoine musical pour les générations futures ».



Quant au président du conseil de l'arrondissement Hay Mohammadi, Youssef Errkhis, il a mis en avant le rôle du quartier de Hay Mohammadi dans l'émergence de plusieurs talents marocains, à savoir le phénomène El Ghiwane, qui a dépassé largement les frontières du Maroc, contribuant au façonnement d'une conscience culturelle et sociale chez la jeunesse des années 70 et 80.

Et de poursuivre : "Cette 3ème édition du festival s'inscrit dans le cadre de la continuité des efforts pour promouvoir ce patrimoine immatériel et d'en faire une source de joie, de fierté et de reconnaissance".



La soirée d'ouverture du Festival Phénomène des groupes a attiré une foule enthousiaste, issue notamment du quartier Hay Mohammadi. Cette première soirée s'est révélée un véritable mélange de styles musicaux, offrant au public une expérience riche et variée.

Le point culminant de la soirée a été l’entrée sur scène du légendaire groupe Nass El Ghiwane, dont la prestation a été acclamée en standing ovation. Le groupe a interprété ses morceaux les plus emblématiques, ravissant les fans de longue date ainsi que les nouveaux admirateurs.



La soirée s'est poursuivie en beauté avec la prestation du groupe "Africa Selm", plongeant l’audience dans une ambiance entraînante avec ses rythmes africains envoûtants. Ensuite, le groupe Miloud Mesnaoua a pris le relais en enflammant la scène avec un répertoire diversifié, captivant un public réactif et chaleureux.



L’ouverture du festival a également été marquée par une performance théâtrale, créée spécifiquement pour l’événement, avec la participation de Abdelilah Aajil, Souad El Ouazzani, El Charki Sarouti et bien d'autres. Cette soirée promet de n’être que le début d’une célébration musicale mémorable tout au long du festival.

Bouillon de culture

Festival



La 12e édition du Festival international de l'art du Malhoune, initiée par l'Association provinciale des affaires culturelles d'El Jadida, se déroulera du 5 au 7 septembre 2024 à Azemmour.

Ce rendez-vous annuel, organisé sous l'égide de la préfecture de la province d'El Jadida en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le conseil provincial, la région Casablanca-Settat, l'Académie du Royaume du Maroc et la commune d'Azemmour, vise à valoriser et préserver cet héritage patrimonial en tant que partie intégrante de l'identité culturelle marocaine.



Forum



L'association "Rabie Al Ibda'a", en collaboration avec le Conseil communal d'El Jadida, a organisé du 19 au 21 août à El Jadida, le Forum local de la musique des groupes.

Organisée dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple et de la Fête de la Jeunesse, sous le thème: "Grâce à la musique, nous nous élevons", cette manifestation culturelle et artistique vise à célébrer et valoriser la musique des groupes.



Concert



L'Orchestre Symphonique Royal a offert, mercredi soir à M'diq, un concert inédit à l'occasion de la commémoration de la Fête de la Jeunesse.

Sous la baguette du maestro Oleg Reshetkin, l'Orchestre Symphonique Royal a interprété avec brio de belles mélodies puisées dans le riche répertoire de la musique jazz et servies par des arrangements de très grande qualité qui mettent en avant l’homogénéité de l'Orchestre et le très haut niveau individuel des musiciens.

Lors de ce rendez-vous musical de haute facture, l'Orchestre Symphonique Royal a interprété, plus d'une heure durant, douze morceaux mettant en lumière les meilleurs compositeurs de ce style, au grand plaisir des mélomanes qui se sont délectés à l'écoute des airs distillés par des mélodies des plus célèbres.

Les spectateurs ont fortement applaudi ce concert réussi, qui s’est déroulé dans une ambiance de convivialité et d'enthousiasme, avant d'être surpris par de gigantesques feux d'artifice au large de la plage de M'diq.

Créé le 28 août 2007, l’Orchestre Symphonique Royal souhaite contribuer à la promotion de la musique et des musiciens marocains en leur offrant un environnement professionnel de haut niveau, tout en enrichissant le patrimoine artistique du pays et en permettant une meilleure diffusion de la musique symphonique.