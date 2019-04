Festival Ouled Teima du film international

01/05/2019

Le Festival Ouled Teima du film, organisé par l'Association Montada Eddilale pour le théâtre et le cinéma, annonce l'ouverture des inscriptions pour la participation à la 3ème édition qui aura lieu du 28 à 31 août prochain, sous le thème «Le cinéma, un pont de communication et de coexistence entre les peuples». La participation est ouverte à tous les créateurs, marocains et étrangers, qui concourront pour le Grand prix, le prix du scénario, le prix de meilleur acteur, ceux de meilleure actrice et meilleur réalisateur, en plus du prix du public. Selon les organisateurs, les films ne doivent pas dépasser 15 minutes et doivent être produits durant les deux dernières années.