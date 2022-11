Festival Med Film de Rome: “Le Bleu du caftan” en compétition officielle

06/11/2022

Le long-métrage "Le Bleu du caftan" de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani est en lice pour le Prix du 28è Festival Med Film de Rome (03-13 novembre).



Projeté, jeudi soir, lors de la cérémonie d'ouverture de cet évènement, qui fait partie des plus anciens rendez-vous cinématographiques en méditerranéens, le film est produit par Nabil Ayouch et coproduit par Amine Benjelloun. Il met en scène Halim et Mina, un couple qui tient une boutique de caftans dans la médina de Salé, rejoint par Youssef, un jeune apprenti qui partage avec son Maalem, Halim, la même passion sincère pour la couture.



Le film est interprété par Saleh Bakri, Ayoub Missioui, Mounia Lamkimel, Hamid Zoughi et Loubna Azabal, qui s'est vu remettre le prix "Premio alla carriera" en hommage à sa carrière.

"Le Bleu du caftan", qui a été choisi pour représenter le Maroc dans la présélection des Oscars 2023, section "Long métrage international", a été retenu au 75ème Festival de Cannes, tenu en mai 2022, dans la section "Un certain regard".



Le Maroc sera représenté également au "Concours international des courts métrages" par le film "Jeans" de Mohamed Bouhari. D’autres courts métrages marocains seront projetés, en outre, hors compétition officielle. Il s’agit d’’’Oracle” d’Ismail Benaghmouch et “Naima’s Movie” de Sami Saif.



Le Med Film, “premier événement en Italie dédié à la promotion du cinéma méditerranéen”, revient en force avec un programme riche et varié, qui met un coup de projecteur sur les meilleurs longs et courts métrages de la région.



Outre les projections, des débats, des masterclass et des rencontres avec de jeunes auteurs et des maîtres du septième art sont au programme.