Festival Mawazine-rythmes du monde : Le hip-hop prend ses quartiers à l'OLM Souissi

17/04/2019

Quatre grandes figures du rap: BigFlo & Oli, Dadju, Orelsan et Future se produiront les 23 au 24 juin sur la scène de l’OLM Souissi, à l’occasion de la 18 ème édition du Festival Mawazine rythmes du monde qui se tient sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ont annoncé mardi les organisateurs.

Pendant deux jours, la scène de l’OLM Souissi sera consacrée aux mots et au flow et l’ambiance sera garantie, a indiqué l’Association Maroc Culture dans un communiqué, ajoutant que sous le signe des lyrics et de la tchatche, c’est la formation Bigflo & Oli qui tiendra la vedette, dimanche 23 juin, pour un concert qui promet de faire des étincelles. Les deux frères toulousains Florian et Olivio sont le plus jeune duo hip-hop de l'Hexagone à avoir signé un contrat discographique en 2014, note le communiqué, rappelant qu'adoubé par Akhenaton en personne, bluffé par leur verve, le groupe a rapidement sorti son premier album, La Cour des Grands , devenu disque d'or et de platine. Depuis, Bigflo & Oli enchaîne les collaborations, avec Stromae, Busta Rhymes ou Joey Starr, a affirmé la même source, ajoutant que sorti fin 2018, leur dernier album, La vie de rêve , est un disque émouvant, plein de phases, de rimes et de pur hip-hop. Aucun doute : Bigflo & Oli n’est plus seulement le plus jeune groupe de rap français, il est aussi l'un des meilleurs, ont estimé les organisateurs.

Le même soir, c’est un autre rap, tout aussi bourré de talents, que livrera Dadju , a indiqué le communiqué, précisant que chez ce crooner de 29 ans, né en Seine-Saint-Denis et d’origine congolaise, la musique est une affaire de famille. Son père chantait dans le groupe de Papa Wemba et son frère n’est autre que le célèbre Maître Gims !

En solo depuis 2016, après une première expérience réussie dans le duo The Shin Sekaï, Dadju sort l’année suivante son premier album, Gentleman 2.0. Le disque, certifié triple platine, est porté par huit singles qui deviennent tous des hits, dont le fameux titre Ma Fierté enregistré avec la collaboration de Maître Gims et Alonzo. "Révélation française de l’année" lors des NRJ Music Awards 2018, Dadju retrouve son grand frère pour la reprise de Bella Ciao, aux côtés de Vitaa, Slimane et Naestro. Une version au succès gigantesque ! Le lendemain, lundi 24 juin, l’OLM accueillera un ovni du rap en l’occurrence Orelsan. Depuis ses débuts fulgurants sur Internet en 2008, avec plus d’un million d’internautes accrochés à ses clips retentissants, Orelsan est devenu une icône de la scène française, a relevé la même source.

Les performances de l’artiste sont à la hauteur de sa réputation : son deuxième album Le Chant des sirènes a été certifié double disque de platine et a reçu deux Victoires de la musique. Quant à son troisième et dernier album solo, La fête est finie, c’est un véritable carton. A la clé : un disque de diamant, trois Victoires de la musique et une tournée mondiale sold out incluant les États-Unis et le Canada.

Une autre star incontournable, l’Américain Future sera également à l’honneur ce lundi, selon les organisateurs qui relèvent qu'après un marathon flamboyant en 2015 avec trois mixtapes et un album de haute volée, l’Américain Future, originaire d’Haïti, a frappé un énorme coup en 2017 en sortant deux albums coup sur coup, hissés à la première place du Billboard US. Un exploit historique pour celui que les critiques considèrent comme l’artiste le plus intéressant de la scène rap outre-Atlantique. Et pour cause : sous son flow élastique et sa lenteur énergique, Future navigue entre la Dungeon Family des années 1990 et la trap-music moderne. Résultat : son style unique plaît à un public de plus en plus large. Créé en 2001, le Festival Mawazine-rythmes du monde, dont la 18-ème édition se tiendra du 21 au 29 juin 2019, est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde. Organisé chaque année pendant neuf jours, Mawazine offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.

Très engagé dans la promotion de la musique marocaine, Mawazine consacre plus de la moitié de sa programmation aux talents de la scène nationale. Porteur des valeurs de paix, d’ouverture, de tolérance et de respect, le festival propose un accès gratuit à 90% de ses festivaliers, faisant de l’accessibilité des publics une mission essentielle. C’est, en outre, un soutien majeur pour l’économie touristique régionale et un acteur de premier plan dans la création d’une véritable industrie du spectacle au Maroc. Créée en 2001, Maroc Cultures est une association à but non lucratif qui s’est fixé pour mission principale de garantir aux publics de la région de Rabat-Salé-Kénitra une animation culturelle et artistique d’un niveau professionnel digne de la capitale du Maroc.

En écho aux valeurs fondamentales de la politique de développement initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Maroc Cultures concrétise cette noble mission via le Festival Mawazine-rythmes du monde ainsi que différentes manifestations, colloques pluridisciplinaires, expositions d’arts plastiques et concerts.