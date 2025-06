Festival "L’Odyssée de la Posidonie" : Des photographes sous-marins marocains primés

24/06/2025

Des photographes marocains se sont distingués lors des diverses compétitions de la première édition du festival international de photographie et de vidéographie sous-marine "L’Odyssée de la Posidonie", qui a pris fin dimanche soir, au Centre méditerranéen de formation environnementale à Monastir, dans le nord de la Tunisie.



Dans la catégorie macrophotographie, le plongeur photographe marocain Adil Akesbi et son accompagnateur Wajdi Ben Salem ont remporté la médaille de bronze, selon les résultats annoncés ce lundi. La médaille d'or a été attribuée au photographe italien Ian Toso et à son partenaire Abdelkader Chaouch, tandis que la médaille d'argent est revenue au duo Rajab Al Qraychi et Ahmed Ghedira.



Dans la catégorie grand-angle, le duo marocain Mohamed Foual Tensouri et Hamza Sebkhi a décroché la médaille d'argent, tandis que l'Italien Ian Toso et Abdelkader Chaouch ont une fois de plus remporté l'or. La médaille de bronze a été attribuée au Tunisien Rajab Al Qraychi et à son accompagnateur Ahmed Ghedira.



Dans la catégorie générale, la médaille de bronze a été décernée à Mohamed Foual Tensouri et à Hamza Sebkhi, alors que la médaille d'or est revenue à Ian Toso et à Abdelkader Chaouch, et celle d'argent au duo Rajab Al Qraychi et Ahmed Ghedira.



Le jury a également attribué le prix "Posidonia" (en référence à une plante marine méditerranéenne) à Rami Jamal et le prix de la meilleure image d'exposition à Ian Toso.



Dans la catégorie vidéo, le Marocain Rami Jamal, accompagné de Hadi Aqir, a remporté la médaille d'argent. La médaille d'or est revenue à l'Algérien Bilal Sioudi et à son accompagnateur Marouane Hussein, tandis que le duo tunisien composé de Sahbi Derai et de la plongeuse Mariem Rachid Hedhli a décroché le bronze.



Ce festival, organisé par la Fédération tunisienne des activités de plongée et de sauvetage et l’association "Notre Grand Bleu", s’est tenu du 19 au 22 juin sous l’égide de la Confédération africaine de plongée. Il a rassemblé dix équipes venues de Tunisie, du Maroc, d’Algérie, d’Italie et de France.