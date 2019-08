Festival Jawhara, une programmation éclectique pour promouvoir le tourisme à El Jadida

06/08/2019

La 9ème édition du Festival international Jawhara, forte de sa programmation "éclectique" alliant musique, danse, théâtre et sport, se veut l'occasion propice pour mettre en avant les potentialités touristiques de la province d'El Jadida, a souligné le directeur de ce festival, Nabil Krat.

"Nous avons la conviction que le sport et la culture sont des leviers de développement important. Nous avons misé sur ces deux leviers pour offrir au public un espace de loisirs, de détente et de spectacle en vue de promouvoir le tourisme pendant la saison estivale", a-t-il dit dans un entretien à la MAP, se félicitant du succès "incontestable" de cette manifestation.

S'agissant du bilan du festival depuis sa création, M. Krat fait état d'une audience qui frôle les 10 millions de spectateurs sur les trois scènes (El Jadida, Azemmour et Bir Jdid) et de festivaliers prenant part aux activités parallèles.

"C'est un chiffre énorme par rapport aux moyens financiers déployés dans le cadre du budget global du Festival Jawhara", a-t-il poursuivi, précisant que le produit offert par cet événement coûte aux organisateurs entre deux à trois dirhams par spectateur.

Il a assuré que certains visiteurs reviennent chaque année à El Jadida et programment leurs vacances en fonction des dates de ce festival.

M. Krat a, par ailleurs, relevé que cet événement contribue à la promotion de la culture musicale au Maroc auprès de la jeunesse à travers la compétition Jawhara Talents, qui vise à dénicher les graines de stars dans trois styles (rap, fusion et châabi).

Les gagnants bénéficient de l'enregistrement d’un single dans un des studios les plus prestigieux du Maroc, ainsi que de l’opportunité de monter sur une des scènes du Festival international Jawhara 2020, a-t-il noté.

La prochaine édition va aussi mettre en compétition les gagnants de ces neuf ans en vue d'élire la superstar Jawhara Talent de la décennie, a fait savoir M. Krat.

Au volet social, le directeur du festival a indiqué que cette manifestation s'intéresse également aux enfants qui ont pu, durant ces trois jours, se divertir avec une panoplie d'activités, notamment les spectacles, les animations, les jeux, la magie, les clowns, les concours de chant et de danse, outre la compétition de beauté "Miss Jawhara mômes". Ils ont également profité d'ateliers de caricature, de peinture, de percussion, de fabrication de marionnettes, de maquillage et de déguisements.