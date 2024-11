Festival International d'Art Vidéo de Casablanca : 30 ans de créativité, d'innovation technologique et d'exploration artistique

28/11/2024

La Faculté des lettres et des sciences humaines Ben M’Sik de l'Université Hassan II de Casablanca, en collaboration avec la Fondation Art et Culture, organise la 30ème édition du Festival International d’art vidéo de Casablanca (FIAV), qui se tient actuellement et jusqu’au 30 novembre 2024, sur le thème « Nouveaux mondes, nouveaux récits ».



Célébrant trois décennies d'innovation et de création artistique contemporaine avant-gardiste, le festival promet à son public une semaine prodigieuse consacrée aux arts visuels, numériques et immersifs. Pour cette édition, le festival met en avant la création numérique espagnole à travers « FOCUS ESPAÑA».



Deux spectacles fascinants et vibrants ont été présentés lors de l'ouverture officielle du festival qui a eu lieu au Studio des arts vivants :

- «Sueños de Casablanca», une performance fusionnant la danse et les arts numériques, est le résultat d'une résidence d'artistes marocains et espagnols. Cette production est le fruit d'une collaboration entre le FIAV, l'Institut Cervantes, l'ambassade d'Espagne et EPSON, le partenaire technologique du festival.



Pendant une semaine, le FIAV propose également des spectacles de danse contemporaine, des installations interactives et immersives, de la réalité virtuelle et augmentée, des performances audiovisuelles, de la robotique, de l'art génératif, des projections vidéo, ainsi que des ateliers, des master classes et une table ronde sur le thème « Nouveaux mondes, nouvelles récits ».



Le FIAV rend hommage à trois figures emblématiques de l'art vidéo : Bill Viola, Michel Jafferounou et Nam June Paik. Pour la première fois au Maroc, une installation vidéo de Nam June Paik intitulée «Bodhah TV» sera exposée à l'Institut français. Une vidéo de Michel Jafrounou et un documentaire de Jean-Paul Fargier sur Bill Viola «Bill Viola : l'expérience de l'infini». Ces deux projections seront présentées par Marc Mercier.



Une exposition d'installations se tiendra à l'Institut français de Casablanca, avec des œuvres de Nam june Paik, Kamel Ghabte, Rémi Sagot-Duvaroux et Mostapha Chafik. Deux autres installations d'Oscar Martin (Espagne) seront présentées à l'Institut Cervantes, et une autre de Hassan Lahrach et Youssef Nidam à la Faculté des lettres Ben M'sik.

Outre les installations, des performances d'Arquea Collectivo, d'Albert Data, de Naouyuki Tanaka et de Julie Desmet Weaver & Axel Beaumont seront au programme.



Toutes les activités de cette 30ème édition se dérouleront dans plusieurs lieux phares de Casablanca, tels que le Studio des arts vivants, le Théâtre Mohammed VI, l'Institut Cervantès, l'Institut Français de Casablanca, l’École Supérieure des Beaux-arts de Casablanca, la Faculté Ben M'Sik des lettres et des sciences humaines de Casablanca, ainsi que dans l’Ecole national supérieure des arts et de design (Mohammedia).