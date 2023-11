Festival Ciné-ville: “Jbal Moussa” remporte le “Prix Fès du long métrage”

20/11/2023

Le film "Jbal Moussa" du réalisateur marocain Driss Mrini a remporté le "Prix Fès du long métrage" en clôture, vendredi, de la 27ème édition du Festival Ciné-ville de Fès.



Le Prix du court métrage de Fès a été remporté par le film "Mon amour pour tous" de Driss El Jay (Maroc/Allemagne) alors que "le Prix Fès du meilleur décor" est revenu ex æquo aux œuvres "Annatto" de Fatima Ali Boubekdi (Maroc) et "Pièces" de Salah El Jabali (Maroc).



Le jury du festival, présidé par le réalisateur Abdellah Zerouali, et composé du réalisateur Ibrahim Idrissi, de l'historien Rachid Benomar et de la chercheuse en patrimoine civilisationnel Bouchra Akliche, a décidé d'attribuer une mention au court métrage marocain "Une mémoire pour l'oubli" du réalisateur El Houari Ghoubari (Maroc).



Organisé par l'Association "Médi film création-Maroc", en partenariat avec la région de Fès-Meknès, le Centre cinématographique Marocain (CCM) et la Direction régionale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture) Fès-Meknès, ce festival a été marqué par les hommages rendus à l'artiste et acteur Salaheddine Benmoussa, au réalisateur Salah El Jabali, et au réalisateur et écrivain Driss El Jay.



Le programme du festival initié sous le signe "La ville aux yeux des cinéastes" a connu la projection de 14 courts et longs métrages de sept pays, des ateliers de formation et des rencontres avec des cinéastes et des acteurs, outre une conférence sous le thème "La réalité de l'investissement cinématographique dans la région de Fès-Meknès".

Bouillon de culture

Hommage



L'espace culturel Riad Sultan de Tanger a accueilli, samedi soir, une rencontre littéraire dédiée à l'écrivain d'exception feu Mohamed Choukri, en présence d'acteurs de la scène culturelle, de passionnés de littérature et d'étudiants.



Initiée par la Fondation Tres Culturas, en collaboration avec l'espace Riad Sultan, cette rencontre a été consacrée à la présentation des principales œuvres de Mohamed Choukri, à sa vie singulière et à la résonance de ses écrits en Espagne, avec la participation de l'écrivaine Rocío Rojas-Marcos, auteure de la biographie intitulée "Hambre de escritura".



L'événement a également été marqué par la lecture de fragments de la pièce théâtrale "L'homme du pain nu", du dramaturge Zoubeir Ben Bouchta.



À cette occasion, Mme Rojas-Marcos a déclaré à la MAP que cette rencontre commémore le 20ème anniversaire de la disparition de Mohamed Choukri, mettant en lumière cet écrivain passionné des mots, qui a laissé une empreinte indélébile dans la littérature marocaine.



"Mon livre est une biographie de Choukri, offrant une réflexion sur le cours de sa vie tumultueuse et l'impact de la dureté de son enfance, qui a forgé l'auteur, dont les œuvres sont, à ce jour, intégralement traduites en espagnol", a-t-elle expliqué.



Le directeur de l'espace Riad Sultan, Zoubeir Ben Bouchta, a, pour sa part, souligné que cette rencontre a été l'occasion de présenter l'écrivaine espagnole Rocío Rojas-Marcos au public marocain, en mettant en avant son livre dédié aux œuvres et à la vie de feu Mohamed Choukri.



"Dans cet espace culturel, Mohamed Choukri a été célébré à travers la créativité littéraire et théâtrale, notamment par la lecture de quelques fragments de la pièce théâtrale à succès 'L'homme du pain nu', sortie en 2013 à l'occasion du 10ème anniversaire de sa disparition", a-t-il ajouté.