Festival Ciné Plage Harhoura : Master class au profit de jeunes cinéphiles

29/08/2025

Une master class animée par le producteur et réalisateur marocain Hamid Zoughi, a été organisée mercredi à Harhoura, au profit de jeunes acteurs et de cinéphiles à l’occasion de la 6ème édition du Festival Ciné Plage Harhoura.



Cette master class, qui procède de la volonté des organisateurs d'offrir des espaces de formation en faveur des cinéastes en herbe sur les métiers du 7e art par le biais de rencontres d’échange avec des professionnels du 7e art, a été l'occasion pour les participants de s'imprégner de la riche carrière de M. Zoughi, dont le parcours est jalonné de plusieurs décennies d’engagement dans la production cinématographique.



Reconnu pour avoir accompagné des projets phares dans le domaine cinématographique et contribué à la promotion du film marocain, M. Zoughi a partagé, lors de cette rencontre, des expériences marquantes de sa carrière, revenant sur les difficultés des débuts et l’évolution progressive du secteur, porté par l’essor des festivals et du Centre cinématographique marocain.



Il a, dans ce sens, insisté sur les valeurs de passion, de rigueur et de persévérance, estimant que la force du cinéma marocain réside dans la capacité de ses jeunes à s’adapter, à innover et à travailler collectivement.



Il a également souligné le rôle déterminant du producteur comme passeur d’idées et bâtisseur de projets, rappelant que ce métier requiert autant de vision artistique que de maîtrise organisationnelle.



Par ailleurs, les participants ont salué l’initiative, considérant que de tels échanges constituent un levier essentiel pour inspirer de nouvelles vocations, renforcer le dialogue intergénérationnel et consolider la dynamique culturelle portée par le cinéma marocain.



Né en 1942 à Casablanca, M. Zoughi a d’abord suivi une formation au Conservatoire municipal entre 1958 et 1964, avant d’entamer des études de cinéma à l’étranger. A son retour, il s’est initié à la mise en scène au Théâtre municipal jusqu’en 1972, période durant laquelle il a également interprété plusieurs rôles au cinéma.



Fort de cette expérience, Hamid Zoughi s’est distingué aussi bien derrière la caméra que dans la production, signant des œuvres marquantes comme le court métrage " 24 heures de la vie d’un pêcheur (1998), des feuilletons populaires tels que "Sta man stin" et "Bouyout min nar", ainsi que le long métrage "Kharboucha", inspiré d’une histoire réelle et salué par le grand public.



La 6ème édition du Festival Ciné Plage Harhoura, qui se poursuit jusqu'au 30 août, est organisée par l’Association marocaine des arts sans frontières, en partenariat avec la commune de Harhoura et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, avec la contribution du Centre cinématographique marocain.



Six films marocains seront en lice dans le cadre de la compétition officielle, à savoir, "Jalalddine" de Hassan Benjelloun, "La dernière répétition" de Yassine Fennane, "Le verre de l’amitié" de Noufel Berraoui, "Le Lac bleu" de Daoud Aoulad-Syad, "Mon père n’est pas mort" d’Adil Fadili et "Que de l'amour" de Kamal Kamal.