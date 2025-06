Fès: l'ENSA et le conseil régional de Fès-Meknès scellent un partenariat en faveur d’une formation de qualité

18/06/2025

L’Ecole Nationale Supérieure de l’Administration (ENSA) a signé, mardi à Fès, un mémorandum d’entente avec le conseil régional de Fès-Meknès dans le cadre du renforcement de l’ouverture de cette école sur son entourage territorial.



Cet accord qui couvrira les domaines de la formation et de la formation continue, la gestion des ressources humaines et la recherche dans le domaine de l’administration territoriale a été signé à l’occasion d’une rencontre organisée dans le cadre de la caravane de l’ENSA qui fait escale dans la région.



Intervenant à cette occasion, le président du conseil de la région, Abdelouahed El Ansari s’est félicité de cette initiative qui est en harmonie avec les hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI appelant à consolider le chantier de la régionalisation avancée en permettant notamment aux élites régionales et locales de jouer un rôle central dans la gestion des affaires générales territoriales, rapporte la MAP.



Après avoir souligné le rôle joué par l’Ecole Nationale Supérieure de l’Administration en tant qu’établissement de formation des cadres supérieurs de qualité, M. El Ansari a indiqué que le conseil est convaincu de l’importance de la formation et de la recherche scientifique, deux facteurs clés dans la réalisation du développement escompté et de la valorisation du capital humain.



Le président du conseil a souligné que la signature de cette convention avec l’ENSA vient élargir la base des partenariats du conseil et constitue un pari stratégique visant à tirer profit de la compétence et l’expertise de qualité de cette école nationale en matière de formation, de gestion des ressources humaines et de la recherche administrative.



Il a mis l’accent sur la nécessité d’accélérer le processus d’élaboration d’une convention-cadre de partenariat concrétisant le contenu du mémorandum d’entente, ajoutant que cette convention sera soumise au conseil pour approbation.



Cette rencontre a été l’occasion, également, de signer des mémorandums d’entente avec des établissements d’enseignement supérieurs de la région, en vue de renforcer la collaboration entre les parties en faveur d’une formation de qualité, d’efficacité et de complémentarité.



Ces conventions constituent, a relevé la directrice générale de l’ENSA, Nada Biaz, un levier pour la formation de personnels qualifiés, capables d'accompagner la mise en œuvre de projets de régionalisation avancée et de contribuer à un développement territorial équilibré et performant.



"Nous les considérons également comme une étape supplémentaire dans la construction d'un système de formation administrative innovant et adaptable aux exigences de l'État moderne", a-t-elle estimé.



La réussite de ce processus repose sur l'instauration d'une culture de coopération et d'intégration entre les différentes parties prenantes : universités, régions, collectivités locales et institutions publiques et privées, a poursuivi Mme Diaz, ajoutant que cette convergence permettra de "bâtir une administration publique performante, citoyenne et stratégique".



Elle a formé le vœu que cette initiative constituera un nouveau levier pour consolider une culture d'excellence et concrétiser les aspirations communes en matière de modernisation administrative et de promotion d'un développement territorial durable, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.



La caravane de l’ENSA, qui visitera plusieurs établissements d’enseignement supérieur de la région, a pour objectif de renforcer les liens entre l’ENSA et les acteurs locaux, en mettant en avant son rôle stratégique dans la formation des cadres de haut niveau, le développement de l’administration publique et l’accompagnement des grandes réformes nationales.



Elle tend également à créer des synergies avec les étudiants, les institutions locales et le tissu universitaire pour contribuer au développement régional et national.