Fès abrite le 9ème Congrès international des Sciences sociales et Santé

26/04/2024

La Faculté des Lettres et des Sciences humaines Dhar el Mehraz de Fès a abrité, jeudi, le 9ème Congrès international des Sciences sociales et Santé sous le thème "Les politiques sociales de santé et de protection sociale face aux inégalités".



Organisé en partenariat avec l'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès (USMBA), Sciences Po Bordeaux et le Centre National de la Recherche Scientifique en France, ce congrès de deux jours a pour objectif d’explorer plusieurs thématiques liées notamment à "la couverture sanitaire universelle et parcours de soins au Maroc", "la santé mentale et psychique: défis de l’accès de santé au Maroc" ou encore "le dilemme de la prise en charge des maladies chroniques au Maroc: bilan d’expériences de recherche de terrain".



Intervenant à l’ouverture de ce congrès, le directeur de recherche au CNRS à Bordeaux, Jean Noël Ferrié, a indiqué que l’objectif de cette rencontre est d’examiner l’expérience marocaine dans le domaine de la couverture santé universelle, notant qu’après le régime RAMED, le Royaume est en train d’insérer une grande partie de la population dans un riche réseau de protection sociale.



A cet égard, ce congrès permet aux chercheurs et doctorants d’examiner les moyens d’améliorer les mécanismes de la protection sociale au Maroc, a-t-il dit, soulignant que la protection sociale est "fondamentale pour le développement et le bien-être d'une société".



"La protection sociale est probablement l’un des biens les plus précieux que l’on puisse défendre et fait partie du combat social qui existe dans toute société", a affirmé le chercheur français, ajoutant qu’il n’y a pas de santé sans la possibilité de prendre en charge les personnes qui ont des problèmes de santé.



De son côté, la cheffe du département de Sociologie à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines Dhar el-Mehraz, Mme Asmae Benadada, a fait remarquer que le Maroc a accumulé au cours des dernières années une expérience de recherche significative dans le domaine de la sociologie de la santé, une branche méconnue il y a tout juste dix ans.



"D’aucuns croient que la santé relève uniquement des hôpitaux, mais il faut comprendre qu’il y a des facteurs sociaux et psychologiques qui interviennent dans ce domaine et dans le diagnostic médical", a expliqué Mme Benadada, ajoutant que la santé est à l’intersection d’autres phénomènes sociaux comme la pauvreté, l’égalité des genres et la couverture santé.



A cet égard, elle a fait observer que le choix de l’inégalité comme thème central de ce congrès s’accorde avec les transformations que connaît le Maroc ces dernières années, en particulier le chantier de la protection sociale et l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) en tant que projet visant à réduire le taux de pauvreté et lutter contre toutes les formes de précarité.



Dans cette même veine, le directeur du Laboratoire de Sociologie et de Psychologie à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines Dhar el-Mehraz, Mohamed Ababou, a fait savoir que l'État marocain a engagé plusieurs réformes du système de santé dans le but de rationaliser et d'améliorer la gouvernance et la performance de ce secteur stratégique.



Pour le chercheur, la réforme du système de santé nécessite une approche intersectorielle et ne doit pas se limiter à l’amélioration de l’accès des groupes vulnérables aux services de santé.



M. Ababou a ainsi plaidé pour une approche globale qui intègre la totalité des déterminants médicaux et non médicaux de la santé et de la maladie (médicaux, sociaux, culturels, économiques, politiques, psychologiques... etc.), selon des politiques et des programmes qui prennent en compte la logique structurelle de la santé résultant à la fois de la condition physique et des conditions de vie des individus et des disparités régionales.