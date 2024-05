Fès abrite la première édition du Forum régional de l'emploi dédié aux métiers du secteur tertiaire

06/05/2024

Le Career Center de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) organise, mercredi à Fès, la première édition du Forum régional de l'emploi dédié aux métiers du secteur tertiaire.



Cet événement, qui se tiendra à l'Institut spécialisé de technologie appliquée Al Adarissa de Fès, vise à favoriser l'employabilité des jeunes diplômés de la formation professionnelle en les mettant en relation avec les entreprises de la région, rapporte la MAP.



Selon la direction régionale de l'OFPPT Fès-Meknès, ce Forum régional présente une opportunité unique aux entreprises pour recruter des lauréats et des stagiaires formés dans les métiers de services, notamment la gestion des entreprises (comptabilité, Commerce, marketing et office manager), le digital, ainsi que le tourisme, l'hôtellerie et la restauration.



Sous le thème "Métiers de services, levier de développement économique régional", ce rendez-vous devrait rassembler plus de 20 entreprises et institutions représentant le tissu socio-économique de la région qui ont des besoins de recrutement immédiats ou planifiés dans le secteur tertiaire.



Plus de 1.500 candidats formés dans les établissements de la formation professionnelle relevant de la Direction régionale Fès-Meknès seront invités à rencontrer ces recruteurs. En plus des opportunités de recrutement, cette édition sera l'occasion pour échanger et partager des connaissances à travers des panels sur l'entrepreneuriat et le développement personnel, ajoute la même source dans un communiqué.



Le programme de la journée comprend une série d'événements, notamment une conférence inaugurale, des visites de stands, des interventions sur les compétences clés et les perspectives d'emploi, ainsi qu'une discussion sur les opportunités d'investissement dans les métiers de services dans la région de Fès-Meknès.