Fès à l'heure de ses journées ramadanesques du spectacle

29/05/2019

La Maison de la culture de l'arrondissement Jnane El Ward à Fès abrite, actuellement, la première édition des "Journées ramadanesques du spectacle" initiée par les associations "Dar Al Fen" (Maison de l'art) et "Ajial" (générations). La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle, initiée sous le signe "Par l'art", a été marquée par la présentation de la pièce théâtrale "Karroussa", écrite et mise en scène par Mohamed El Morabit et traite du phénomène de l'occupation du domaine public.

Initiées en partenariat avec le réseau civil des initiatives citoyennes et plusieurs autres associations locales, ces journées tendent à promouvoir la culture du spectacle chez les populations locales notamment les jeunes, tout en contribuant à la préservation du patrimoine culturel et populaire de Fès et sa région.

Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association "Dar Al Fen", Mohamed El Morabit a souligné que cette manifestation constitue une occasion pour les jeunes de la ville de mettre en avant leurs talents dans différents domaines artistiques.

Cette manifestation porte sur l'organisation de plusieurs activités dont des représentations théâtrales, des soirées musicales et des projections de films.