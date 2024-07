Fès à l'heure de la 9ème édition de son Festival international de l'art de la calligraphie arabe

01/07/2024

La 9ème édition du Festival international de Fès de l'art de la calligraphie arabe s'est ouverte, vendredi à la galerie Mohamed Kacemi, faisant la part belle au patrimoine culturel calligraphique de la capitale spirituelle du Royaume et à son histoire ancestrale qui date depuis plus de 12 siècles.



A cette occasion, une exposition a été organisée à l'initiative de l'Association "Caméléon des arts plastiques" avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la culture) et en coopération avec le Centre culturel "Les Étoiles de la Ville - Fondation Ali Zaoua", offrant à voir une série d’œuvres relatives aux outils utilisés dans le domaine de la calligraphie arabe.



La cérémonie d'ouverture du festival, initié en partenariat avec la Direction régionale de la culture de la région de Fès-Meknès, a été marquée par la présentation de la calligraphie et de la décoration arabe, outre la mise en valeur des œuvres primées lors du Prix "Al Badr"- Fujairah aux Émirats Arabes Unis, invité d'honneur du festival.



Par la même occasion, un hommage a été rendu à la calligraphe marocaine Nouria Riyadi et au chercheur Ahmed Hamdan Al Zeyoudi des Emirats Arabes Unis en reconnaissance de leurs contributions dans le domaine du développement de la calligraphie arabe à grande échelle.



Cet événement culturel accueille une pléiade de calligraphes des Émirats Arabes Unis, d'Égypte, d'Irak, du Koweït, d'Oman, de Palestine, du Soudan, de Syrie, de Turquie et de Tunisie, outre le Maroc.



Cette manifestation culturelle, initiée sous le thème "Safir" (ambassadeur), vise à rapprocher le public en général et les artistes amateurs de la calligraphie arabe de ses techniques utilisées dans les belles toiles relatives à la décoration et à la calligraphie arabe.



Dans une déclaration à la MAP, la cheffe de service des Affaires culturelles à la Direction régionale de la culture de Fès-Meknès, Nadia Berchid, a souligné que cette édition porte sur des expériences artistiques et des œuvres distinguées de nombreux pays arabes, et une programmation aussi riche que diversifiée.



L'organisation de cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Nuit des musées et des espaces culturels au niveau national, une occasion de visiter de nombreux musées et espaces culturels, a-t-elle ajouté.



De son côté, le secrétaire général de l’Association "Caméléon des arts plastiques", Abdessalam Rihani, a rappelé que ce festival, qui regroupe des tableaux artistiques remarquables réalisés par de jeunes artistes et des pionniers de l'art de la calligraphie arabe, représente une opportunité pour faire découvrir la calligraphie marocaine et l'art de la décoration aux délégations participantes étrangères.



Le chercheur émirati Ahmed Hamdan Al Zeyoudi a, quant à lui, salué les relations solides liant le Maroc et son pays, mettant en valeur la proximité et l'intégration qui existent entre le Festival "Al Badr" à Fujairah - Émirats Arabes Unis, et le Festival de calligraphie à Fès.



Le programme de ce festival, de trois jours, prévoit des ateliers pratiques et théoriques destinés à la mise en valeur du patrimoine calligraphique et décoratif du Maroc et du Prix "Al Badr", dont des ateliers sur les règles géométriques de l'écriture marocaine simplifiée et le système de lignes, encadrés par des spécialistes et des chercheurs de l’art de la calligraphie arabe.