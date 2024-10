Fès: Une startup valorise l'agriculture grâce au séchage solaire digitalisé

25/10/2024

Le projet JAFIFE, lauréat du prestigieux "GoGettaz Africa Agripreneur Prize 2024" à Kigali, au Rwanda, a été présenté jeudi à Fès, dans le cadre de la valorisation des initiatives innovantes marocaines et en célébration de ses récentes distinctions au niveau africain et international. JAFIFE est une startup innovante qui se distingue par l'intégration de solutions technologiques avancées pour répondre aux enjeux de durabilité et d'efficacité énergétique dans le secteur agricole.



Son approche révolutionnaire, basée sur le séchage solaire digitalisé, permet de réduire la consommation d'énergie, de minimiser l'empreinte carbone et de générer une valeur ajoutée considérable pour les agriculteurs et les agro-industries.



S'exprimant lors d'une conférence de presse, Fatima El Khou, ingénieur en mécanique système automatisé et fondatrice de JAFIFE, a souligné l'importance du marché des produits séchés, qui représente plus de 1,3 milliard de dollars au Maroc et environ 400 millions de dollars dans la seule région de Fès-Meknès.



Selon les études, le marché mondial des aliments déshydratés est également en pleine expansion, avec une taille estimée à 47,10 milliards de dollars en 2024 et une projection à 65,34 milliards de dollars en 2029, soit un taux de croissance annuel moyen de 6,7 %.



JAFIFE se positionne comme une plateforme de transformation agricole et agroalimentaire basée sur l'utilisation de séchoirs solaires digitalisés. La startup conçoit, fabrique et commercialise ces séchoirs, adaptés aux besoins des agriculteurs, des coopératives et des agro-industries.



"On travaille avec tous les partenaires pour minimiser la consommation d'énergie jusqu'à 65%, minimiser 5 tonnes de carbone par chaque unité de séchage ce qui permet en même temps d'augmenter la valeur ajoutée de la ferme jusqu'à 45%", a expliqué El Khou, soulignant que JAFIFE s'engage également à renforcer le rôle des femmes agricultrices.



La startup a commencé son activité il y a plus de trois ans par une phase de recherche et développement au sein de la Cité de l'innovation de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès. Ce travail a permis de développer et d'adapter les séchoirs solaires aux besoins spécifiques du secteur agricole marocain.



JAFIFE a ensuite collaboré avec de nombreux partenaires nationaux et internationaux pour affiner sa technologie et son modèle économique.



Le projet a été récompensé à plusieurs reprises, tant au Maroc qu'à l'étranger. En 2024, JAFIFE a remporté le prestigieux GoGettaz Africa Agripreneur Prize, se distinguant parmi plus de 2.000 candidatures de startups africaines et remportant un prix de 50.000 USD.



Au niveau national, la startup a également décroché le premier prix lors de la compétition "INNOVA GREEN", organisée par "INCUBOOSTER" en partenariat avec le CRI Fès-Meknès et l'UM6P.



Pour Mme El Khou, JAFIFE est actuellement en phase de lancement des pilotes sur le marché de la région de Fès-Meknès.



"La startup prévoit également de lancer prochainement sa plateforme digitale, qui permettra de connecter les agriculteurs aux agro-industries", a-t-elle fait savoir, expliquant que l'objectif à long terme est d'étendre les activités de JAFIFE à d'autres pays africains et de contribuer ainsi au développement d'une agriculture durable et performante sur le continent.



Dans une déclaration à la MAP, Youssef Atif, le directeur d'Incubooster, l'incubateur qui accompagne JAFIFE, a souligné la dynamique entrepreneuriale de la région Fès-Meknès, premier pôle universitaire du Maroc.



"Aujourd'hui, il y a une vraie dynamique dans la région, avec tous les acteurs qui avancent pour créer un écosystème innovant et qui accompagnent les porteurs de projets dans la réalisation de leur projet, dans le financement de leur projet et surtout la concrétisation à travers la réalisation des premières commandes avec les différents clients", a-t-il déclaré.



La région s'engage activement dans la transformation digitale et l'accompagnement des startups innovantes, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs de développement du Maroc à l'horizon 2030.



Pour M. Atif, "JAFIFE" représente un exemple de l'innovation technologique au service du développement durable. Grâce à son approche révolutionnaire du séchage solaire digitalisé, la startup contribue à la valorisation du secteur agricole marocain et africain, tout en promouvant une agriculture plus respectueuse de l'environnement.