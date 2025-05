Fès: Plus de 5.300 bénéficiaires du centre d'orientation et d'assistance des personnes en situation de handicap en 2024

14/05/2025

Quelque 5.317 personnes, dont 51% de femmes, ont bénéficié des services du centre d'orientation et d'assistance des personnes en situation de handicap (COAPH) de Fès en 2024.



Les données de la coordination régionale de l'Entraide nationale à Fès-Meknès indiquent que les bénéficiaires sont répartis entre 51% souffrant d'un handicap moteur, 35% d'un handicap mental, 1% d'un handicap auditif et 3% souffrant d'un handicap visuel.



La même source ajoute que le COAPH offre aux bénéficiaires des services d'écoute, de diagnostic, d'orientation, de médiation familiale et sociale, d'orientation, de suivi et d’accompagnement.



Le centre propose également des examens paramédicaux, des prothèses, des formations et le renforcement des capacités, ainsi que l'organisation d'ateliers, de réunions de sensibilisation, d'activités sociales et de rencontres.



D'autre part, la même source relève que 2.041 attestations de handicap ont été délivrées par le centre en 2024, dont 1.012 pour des enfants.



Ces enfants se répartissent entre 42% souffrant d’un handicap moteur, 3% d’un handicap visuel, 20% d’un handicap auditif et 35% d’un handicap mental.



Le nombre de bénéficiaires de l’aide directe en nature pour les personnes handicapées motrices ou visuelles a atteint 178 personnes, et le total des rations alimentaires fournies a atteint 534 rations par an.