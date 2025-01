Fès-Meknès: Un salon régional permanent pour dynamiser l'artisanat local

08/01/2025

La Chambre d'artisanat de la région Fès-Meknès a validé, lors de sa dernière session ordinaire, la convention relative à la création d'un salon régional permanent de l'artisanat à Fès.

Ce projet d'envergure, doté d'un budget de 50 millions de dirhams (MDH), vise à dynamiser le secteur artisanal et à renforcer l'attractivité touristique de la région.



Selon les termes de la convention, le salon sera aménagé sur le site de l'ancien siège de la Société nationale de commercialisation de Semences (SONACOS) à Fès, offrant ainsi une réhabilitation à ce bâtiment. Le projet prévoit la création de stands d'exposition, d'ateliers de démonstration et d'espaces de vente, ainsi que des locaux administratifs et logistiques, rapporte la MAP.



Le financement du projet, inscrit dans le cadre du Programme de développement régional (PDR) 2022-2027, sera assuré par le Conseil de la région Fès-Meknès (42,5 MDH), le ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire (4,5 MDH) et la Chambre d'artisanat de Fès-Meknès (3 MDH). La société Al Omrane Fès-Meknès sera chargée de la réalisation des travaux en tant que maître d'ouvrage délégué.



S'exprimant lors de la session ordinaire, le président de la Chambre d'artisanat, Naji Fakhari, a souligné l'importance de ce projet pour la promotion de l'artisanat local. Selon lui, il s'agit d'une initiative qui offrira aux artisans une meilleure visibilité pour exposer et commercialiser leurs produits, en plus de renforcer l'attractivité touristique de la ville de Fès et sa région.



De son coté, le directeur régional de l'artisanat à Fès, Abderrahim Belkhayat, a mis en exergue l'emplacement stratégique du futur salon, à proximité immédiate du Centre des métiers et des compétences (CMC) et du futur Palais des congrès.



"Cette synergie permettra de créer un véritable pôle d'attractivité, renforçant ainsi le positionnement de Fès comme destination touristique et culturelle de premier plan", a-t-il déclaré.



Il a également souligné l'urgence de la réalisation de ce projet dans le contexte des préparatifs de la Coupe du monde 2030, affirmant que "le salon contribuera à valoriser le patrimoine artisanal marocain, un atout majeur pour le rayonnement du pays à l'échelle internationale".



La convention adoptée prévoit un échéancier précis pour le versement des contributions financières (à l’horizon 2027), ainsi qu'un mécanisme de suivi et de contrôle de l'utilisation des fonds.



La gestion du salon sera confiée à la Chambre d'artisanat de Fès-Meknès, qui sera responsable de son fonctionnement, de son animation et de sa maintenance. Un comité de pilotage et un comité technique, composés de représentants des différents partenaires, seront mis en place pour superviser la réalisation et la gestion du projet.