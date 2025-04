Fès-Meknès : Le pôle pilote de l’économie sociale et solidaire, un levier pour le développement durable

17/04/2025

Les participants à un atelier régional de concertation, organisé mardi à Fès, ont souligné que le projet de création d’un pôle pilote de l’économie sociale et solidaire (ESS) constitue un levier pour renforcer le développement local durable et soutenir le tissu économique et social dans la région de Fès-Meknès.



Des représentants de plusieurs départements gouvernementaux, de collectivités territoriales, d’institutions universitaires et d’organisations professionnelles du secteur de l’économie sociale et solidaire dans la région ont indiqué que ce projet constitue également un cadre important et novateur susceptible de valoriser les potentialités et les rôles des acteurs de ce secteur.



A cette occasion, Toufiq Knidi, chef de service au Secrétariat d’Etat chargé de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, a indiqué que les pôles pilotes de l’économie sociale et solidaire, appelés à être généralisés à toutes les régions du Royaume, permettront de valoriser ce type d’économie de proximité, soulignant que la région de Fès-Meknès est l’une des régions pionnières au niveau national en matière d’accompagnement et de promotion des activités de l'ESS, rapporte la MAP.



M. Knidi a ajouté que ces pôles territoriaux vont également, encadrer et accompagner les activités du secteur dans les différentes régions du Royaume, mettant en avant l’importance de cet atelier dans l’approfondissement du débat autour de ces pôles.



De son côté, le directeur régional de l’artisanat à Fès, Abderrahim Belkhayat, a indiqué que le projet de pôle pilote de l’économie sociale et solidaire dans la région de Fès-Meknès s’inscrit dans le cadre d’une approche ambitieuse et innovante visant à mettre en place une structure territoriale multifonctionnelle, intégrée et globale, servant d’espace d’accueil et d’incubation pour les acteurs du secteur.



Ce projet ambitieux s’inscrit dans une vision nationale globale visant à renforcer les piliers du développement durable, a-t-il poursuivi, notant que ce projet reflète une volonté collective de construire une économie sociale et solidaire intégrée valorisant les initiatives participatives et faisant des acteurs locaux de véritables partenaires du développement.



Pour sa part, Khadija Hajoubi, vice-présidente du Conseil régional, a rappelé que le Conseil accorde une grande importance à l’économie sociale et solidaire et participe à plusieurs programmes de soutien aux acteurs du secteur, notamment les programmes «Mouaazara» et «Tamkine», qui ont connu un grand succès.



Et d’ajouter que le Conseil fait du marketing des produits du terroir une priorité, à travers l’organisation de salons régionaux et de marchés itinérants dans les différentes préfectures et provinces de la région.



Le représentant de la Fondation Mohammed V pour la solidarité, Toufiq Rabouli a mis en avant, quant à lui, l’attention particulière que la Fondation accorde à ce secteur en raison de son rôle dans la création d’emplois et l’amélioration des conditions de vie des populations vulnérables, tout en réaffirmant son engagement dans l’accompagnement des coopératives et le renforcement de leurs capacités.



Le projet de pôle pilote de l’économie sociale et solidaire dans la région de Fès-Meknès s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale intégrée visant à renforcer la convergence des initiatives, à améliorer la performance des organisations du secteur, à fournir des infrastructures et des services communs (incubateurs, espaces de travail, laboratoires d’innovation…), à créer des emplois et à améliorer les conditions de vie des populations.



Cette rencontre a été organisée par la Direction régionale de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire en partenariat avec le Conseil de la région et la Wilaya de Fès-Meknès.