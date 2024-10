Fès-Meknès : Atelier pour le renforcement des capacités des équipes de la santé maternelle et infantile

24/10/2024

La direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Fès-Meknès a organisé, les 21 et 22 octobre, un atelier visant à renforcer les capacités des équipes œuvrant dans le domaine de la santé maternelle et infantile et de la planification sanitaire dans la région.



Cet atelier, encadré par la direction de la population au ministère de la Santé et de la Protection sociale avec le soutien du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), s'inscrit dans le cadre de la Politique nationale intégrée pour la santé des enfants de la conception à l'âge de 18 ans à l'horizon 2030, rapporte la MAP.



Il s'inscrit également dans le cadre de l'élaboration du plan national intersectoriel de la santé de l'enfant au niveau de la région Fès-Meknès.



L'atelier a été sanctionné de recommandations à même de contribuer à l’élaboration du plan régional intersectoriel pour la santé de l'enfant prenant en compte les spécificités de la région Fès-Meknès.



Les travaux de cet atelier ont vu la participation de responsables du programme de l'enfance à la direction de la population du ministère de la Santé et de la Protection sociale, de cadres de la direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de Fès-Meknès, ainsi que de responsables des réseaux d'établissements de santé dans les deux préfectures et provinces de la région.