Fès: Les recherches et pratiques managériales au cœur du 4ème colloque international de l'ENCG les 15 et 16 novembre

05/11/2024

L'Ecole nationale de Commerce et de Gestion de Fès (ENCG) organise le 15 et 16 novembre la 4ème édition de son colloque international sur le thème "Recherche et pratiques managériales: quels apports réciproques ?".



Organisé en partenariat avec le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) de Paris-Chaire de comptabilité et de contrôle de gestion et l'Institut socio-économique ISEOR de Lyon, ce colloque sera animé par des chercheurs et universitaires marocains et étrangers, lit-on dans une note de présentation des organisateurs.



Au menu des deux journées du colloque, des conférences plénières portant notamment sur "les sciences de gestion, sciences de l’action: l’apport de la recherche au progrès managérial", "la recherche-intervention : De la conceptualisation à la publication" et le "management des organisations, un défi pour la recherche en sciences de gestion".



Cette manifestation académique sera également ponctuée par de nombreux ateliers thématiques sur, entre autres, "le management des ressources humaines et responsabilité sociale des organisations", "l’IA, stratégie et création de valeur", "Gouvernance et performance des organisations" ou encore "Banque et performance des marchés financiers".