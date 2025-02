Fès: Lancement d'une banque de projets spécifique dans la région de Fès-Meknès

01/02/2025

Le Centre régional d'investissement Fès-Meknès vient de lancer une banque de projets "sectoriels" adaptée aux spécificités de la région de Fès-Meknès.



Quelque 90 projets prioritaires à forte valeur ajoutée ont été étudiés et synthétisés sous forme de fiches de projet dans le cadre de cette banque, réalisée en partenariat avec les acteurs privés et publics nationaux et régionaux concernés, selon des données rendues publiques jeudi à Fès à l'occasion d'une rencontre du wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Mouad Jamai, avec les jeunes entrepreneurs de la région.



Selon les responsables du CRI, cette banque compte 135 opportunités d’investissement dans les écosystèmes porteurs de la région touchant notamment l’écosystème "Agriculture-agroalimentaire-PMA", "Tourisme-artisanat", "Industries de mobilité", "Textile et cuir" et "Industries digitales et créatives".



La réalisation de ces fiches projets a été établie sur la base de business model et d’étude de faisabilité ayant traité tous les aspects du projet proposé dont l'étude économique de la filière concernée, la description détaillée du projet, la taille du marché, la concurrence, les prévisions de croissance, la part de marché visée, l'évaluation du programme d’investissement et du foncier, l'évaluation de l’exploitation prévisionnelle.

Les fiches projets s’inscrivent dans le cadre de la première phase de l’étude des opportunités d’investissement réalisée par le CRI.



Des ateliers de travail (sectoriels et transverses) ont été tenus avec tous les acteurs concernés, indique le CRI, ajoutant que "si ce document a l’ambition d’être un outil pour la promotion de l’investissement privé dans la région de Fès-Meknès, il faut préciser, néanmoins, que les informations qu’il contient, même si elles ont été recueillies directement auprès des partenaires institutionnels, gardent une valeur indicative".



Les fiches projets élaborées dans le cadre de ce document ont pour objectif, indique-t-on de même source, d’orienter l’investisseur et se présentent comme point de départ pour des études (économiques, techniques et financières) plus approfondies.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Pôle impulsion économique et offre territoriale au CRI Fès-Meknès, Amjad Kiti, a indiqué que cette banque de projets lancée par le CRI vise à inspirer les jeunes entrepreneurs et les encourager à investir au niveau de la région avec des business plans clé en main, ajoutant que cette rencontre a été l'occasion d'écouter ces jeunes entrepreneurs d'autant plus que le Maroc s'apprête à accueillir de grandes manifestations sportives.



La rencontre, qui cible les jeunes entrepreneurs de la région, a permis de faire part aux participants des opportunités d'affaires disponibles au niveau de la région et les inciter à contribuer à la dynamique socio-économique dans laquelle est engagée Fès-Meknès.