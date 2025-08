Fès: Hausse de 26% des nuitées touristiques en avril dernier

01/08/2025

Les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) au niveau de la ville de Fès ont enregistré, au cours du mois d’avril dernier, une hausse de 26% par rapport à la même période de l’année précédente, selon l’Observatoire national du tourisme (ONT).



La destination de Fès conserve ainsi sa position en tant que cinquième destination touristique la plus visitée au niveau national durant le mois de février, après Marrakech, Agadir, Casablanca et Tanger.



Depuis le début de l’année 2025, les EHTC ont enregistré 351.674 nuitées, contre 285.847, une année auparavant, soit une hausse de 23%, précise l’Observatoire.



Au niveau national, les nuitées totales réalisées dans les EHTC ont connu, pour le mois d’avril 2025, une hausse de 23% par rapport à la même période de 2024, détaille l’Observatoire dans ses statistiques du mois d’avril 2025, notant que le taux d’occupation s’est établi à 57% en hausse de 6 points de pourcentage par rapport à 2024.



Il est à noter que le Maroc a enregistré plus de 9 millions de nuitées à fin avril 2025, en hausse de plus de 15% par rapport à la même période de l'année précédente (7,83 millions de nuitées), avec un taux d’occupation s’établissant à 48%, en hausse de 3 points par rapport à l’année précédente.