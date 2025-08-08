Fès: Hausse de 19% des nuitées touristiques à fin mai

Les établissements d’hébergement touristique classés (EHTC) au niveau de la préfecture de Fès ont enregistré une hausse de près de 19% des nuitées à fin mai 2025, a indiqué l’Observatoire national du tourisme (ONT).



Ainsi, les établissements d’hébergement touristique à Fès ont enregistré 461.201 nuitées durant les cinq premiers mois de l'année, contre 389.016 nuitées au cours de la même période de 2024, a précisé l'Observatoire, notant que le taux d'occupation de ces établissements s'est établi à 47%, contre 42% en glissement annuel.



La ville de Fès a ainsi, pu conserver sa position en tant que cinquième destination touristique la plus visitée au niveau national, après Marrakech (4,27 millions de nuitées), Agadir (2,6 millions de nuitées), Casablanca (1,01 million de nuitées) et Tanger (0,6 million de nuitées).



Pour le seul mois de mai, les EHTC à Fès ont affiché 109.527 nuitées, contre 103.169 nuitées en glissement annuel, soit une hausse d'environ 6%, avec un taux d'occupation de 51%, contre 53% un an auparavant.



Au niveau national, les nuitées totales réalisées dans les EHTC ont connu, pour le mois de mai 2025, une hausse de 8% par rapport à la même période de 2024, détaille l’Observatoire dans ses statistiques du mois de mai 2025, notant que le taux d’occupation s’est établi à 57% en baisse de 1 point de pourcentage par rapport à 2024.



Le Maroc a enregistré plus de 11,8 millions de nuitées à fin mai 2025, en hausse de 14% par rapport à la même période de l'année précédente, avec un taux d’occupation s’établissant à 49%, en hausse de 2 points par rapport à l’année précédente.

