Fès CineVille 2024. Quatre jours de cinéma célébrant la créativité féminine

22/11/2024

Le coup d'envoi de 28ème édition du Festival de Fès CineVille, qui se poursuivra jusqu'au 22 novembre, a été donné mardi soir en mettant particulièrement à l'honneur la créativité féminine à travers le thème "La femme s'exprime à travers ses films".



S'exprimant à cette occasion, le directeur du festival, Rachid Cheikh, a souligné la qualité exceptionnelle des films sélectionnés cette année, promettant aux spectateurs des projections de haute valeur artistique et cinématographique. Le festival propose également un riche programme de rencontres et de "master class" visant à approfondir la réflexion sur le rôle des espaces urbains dans la création cinématographique.



Les personnalités honorées lors de la cérémonie d'ouverture ont exprimé leur profonde gratitude, soulignant l'importance de cette reconnaissance comme source d'inspiration pour leurs futures créations artistiques.



Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Union Internationale des Avocats, Driss Chater, a souligné que les festivals de cinéma comme celui de Fès CineVille jouent un rôle important dans la redynamisation du paysage cinématographique national.



Pour M. Chater, "ces manifestations culturelles constituent un pont essentiel entre les créateurs et le public, permettant de renouer avec cette belle tradition de fréquentation des salles obscures qui a tant marqué notre société par le passé".



À l'ère du numérique et du streaming, il est primordial, selon lui, de maintenir et de renforcer ces espaces de rencontre et d'échange autour du 7ème art, car ils contribuent à la promotion de notre patrimoine cinématographique.



La cérémonie d'ouverture a été marquée par un hommage vibrant rendu à plusieurs figures emblématiques du cinéma marocain. Parmi les personnalités honorées, on compte notamment les artistes Kenza Feridou et Majida Benkirane, dont les contributions au septième art ont été saluées. Le réalisateur Aziz Salmi et l'avocat Driss Chater ont également été distingués pour leur apport significatif au monde du cinéma.



Pour cette édition 2024, le festival a constitué un jury présidé par le président de l'Union Internationale des Avocats, Driss Chater. Il sera épaulé dans sa mission par le réalisateur Aziz Salmi, l'artiste et actrice Bouchra Chaqroun, ainsi que le scénariste Hamid Tchiss.

La particularité de cette édition est l'introduction du Prix du Décor, une initiative visant à valoriser le travail des architectes et techniciens de décor dans la création cinématographique.



La programmation, qui s'étalera sur quatre jours, propose une sélection de 15 œuvres cinématographiques variées, incluant longs métrages, documentaires et courts métrages. Ces productions, issues de quatre pays (Maroc, France, Grèce et Cameroun), concourront pour les différents prix du festival, notamment le Prix de Fès du Court Métrage, le Prix de Fès du Long Métrage et le Prix de Fès du Meilleur Décor.



Cette 28ème édition du Festival de Fès CineVille est organisée par l'Association Media Film Création Maroc en partenariat avec le Centre Cinématographique Marocain.