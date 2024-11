Fès: 400 bénéficiaires des services d'une campagne médicale pluridisciplinaire

07/11/2024

Quelque 400 habitants de l'arrondissement Zouagha à Fès ont bénéficié gratuitement mercredi des services d’une campagne médicale pluridisciplinaire.



Organisée par l'Association maroco-espagnole pour le développement économique, touristique et social, en partenariat avec l'Association "Al Amal" pour les diabétiques au Maroc et en coopération avec la délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Fès, cette initiative s'est poursuivie tout au long de la journée en offrant une série de services de santé.



Ces services comprenaient des tests de glycémie, le suivi de l'état des patients atteints de diabète et des consultations médicales en médecine générale, ECG, ophtalmologie et mesure de la tension artérielle.



Cette campagne, qui a mobilisé un personnel médical et infirmier, comprenait également des séances de sensibilisation au diabète et aux moyens de le prévenir par des examens médicaux réguliers et une alimentation saine, ainsi qu'un appel aux personnes atteintes de la maladie pour qu'elles mesurent régulièrement leur taux de glycémie en évitant les aliments malsains.



Ces séances de sensibilisation ont permis de répondre à diverses questions relatives au diabète de présenter les méthodes de traitement et les symptômes de la maladie tout en fournissant des recommandations sur le mode de vie pour les personnes diabétiques.



Selon les organisateurs, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 49è anniversaire de la Marche verte, ainsi que de la Journée mondiale du diabète (14 novembre).



Dans une déclaration à la MAP, le président l'Association maroco-espagnole pour le développement économique, touristique et social, Redouane Bourian a indiqué que cette campagne, organisée en partenariat avec plusieurs associations de la société civile, s'inscrit dans le cadre des activités sociales et de solidarité menées par l'association ciblant notamment des habitants de plusieurs quartiers défavorisés et des groupes vulnérables.



Cette initiative est l'occasion d'inculquer les valeurs et l'esprit de citoyenneté aux jeunes enfants en se remémorant la glorieuse Marche Verte, a-t-il dit.



Cette campagne médicale a été marquée par l'organisation d'activités culturelles, artistiques et sportives parallèles, notamment la peinture d'une fresque représentant le serment de la Marche verte et une carte du Maroc, un mini championnat de football et un concert artistique.