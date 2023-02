Fertilisants: Les initiatives d’OCP Africa mises en avant à Nairobi

Argus Africa Fertilizer 2023

11/02/2023

Les initiatives d'OCP Africa en temps de crise ont été présentées à Nairobi lors de l'événement "Argus Africa Fertilizer 2023," qui s’est tenu du 8 au 10 février dans la capitale kényane.



Intervenant lors d'un panel sur les moyens de faciliter l'accès aux engrais en Afrique, la vice-présidente des ventes et du marketing d’OCP Africa au Maroc, Habiba Mouttaki, a notamment mis en avant l'initiative du Groupe OCP, qui a consisté en la remise de 550.000 tonnes d’engrais au profit de l'Afrique, afin d’atténuer l’impact de la flambée des prix des matières premières et des sécheresses, notant que ce programme a bénéficié à plus de 4 millions d’agriculteurs à travers le continent.



Mme Mouttaki a également souligné l'accélération de la stratégie du Groupe en matière de développement du réseau de distribution, à travers plusieurs dispositifs dont les "Farmer Houses," conçus spécialement pour améliorer l'accessibilité des produits, des services et de la connaissance agricole au plus près de l'agriculteur, rapporte la MAP.



Il a également été question des initiatives ciblant l'agriculteur de manière directe, en matière d'accompagnement, de renforcement des capacités, de stages, ainsi qu'en matière de mise en relation avec les marchés, a-t-elle ajouté, évoquant dans ce sens des programmes tels que Udongo, une application lancée par OCP Africa en vue de connecter les petits agriculteurs aux fournisseurs d'intrants agricoles et aux acheteurs de produits de base.



Dans le même cadre, Mme Mouttaki a rappelé l'importance du programme Agribooster d'OCP Africa, qui permet de relier les agriculteurs aux marchés à travers des partenariats, ainsi que Farmer Hubs et OCP School Lab, qui a bénéficié à plus de 530.000 agriculteurs africains, expliquant que ces programmes phares d'OCP Africa s'inscrivent dans le cadre de la politique de facilitation de l'accès aux fertilisants.



Elle a par ailleurs rappelé l’inauguration de l’unité de blending à Kaduna au Nigeria, en plus d'autres projets importants permettant de répondre rapidement et efficacement à ce problème d'accessibilité.



D'autre part, Mme Mouttaki a souligné que la crise actuelle est une opportunité pour les acteurs du secteur des fertilisants pour innover et apporter des solutions plus adaptées aux défis actuels auxquels fait face l'Afrique, insistant sur la centralité de l'innovation en matière d'approche, de méthodes de financement, de business model et de méthodes d'accompagnement.



Dans une déclaration à la MAP, le directeur général adjoint d'OCP Kenya, Hatim Lahmiym, a indiqué que la participation à cet événement se veut une occasion de tisser des liens avec de nouveaux partenaires, renforcer les partenariats existants et échanger les connaissances et les expériences avec les différents acteurs du domaine des fertilisants.



Il s'agit aussi d'une occasion de s'enquérir des nouveautés du domaine, a-t-il ajouté, relevant que cette édition 2023 à Nairobi a été marquée par un changement dans l'approche des partenaires, qui ne se contentent plus de discuter l'aspect commercial, mais également les volets d'accompagnement et de financement, ainsi que les défis posés par les crises récentes.



Depuis son lancement au Maroc en 2010, "Argus Africa Fertilizer" s’est imposé comme la première plate-forme continentale d’échanges dans le domaine des engrais et du développement agricole.



Des centaines d'acteurs y prennent part chaque année, représentant l'ensemble des segments du secteur, notamment des producteurs mondiaux, des distributeurs régionaux, des institutions financières, et des ONG.