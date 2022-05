Fernando Grande-Marlaska Les relations avec le Maroc sont absolument importantes et stratégiques

19/05/2022

Les relations liant l’Espagne et le Maroc sont "absolument importantes et stratégiques", a affirmé, mardi, le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando Grande-Marlaska. "Les relations avec le Maroc sont absolument importantes, pertinentes et stratégiques ", a déclaré M. Grande-Marlaska qui était l’invité d’une émission de la chaîne Antena 3. "Nous sommes des voisins indéfectiblement fraternels. Nous avons préservé, nous préservons et nous continuerons à préserver nos relations pour le bien de nos sociétés", a fait observer le ministre espagnol, se félicitant de la dynamique enclenchée entre les deux pays sur la base de la nouvelle feuille de route établie depuis la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc en avril dernier. "Nous avons entamé une nouvelle relation du 21ème siècle, une relation transparente, importante et nécessaire pour les deux pays", a-t-il martelé. "Les relations bilatérales en matière d'immigration, de sécurité et dans d'autres domaines sont profondes et nécessaires", a conclu M. Grande-Marlaska.