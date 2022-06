Fernando Grande-Marlaska : Le Maroc est un partenaire stratégique et absolument loyal

08/06/2022

Le ministre espagnol de l’Intérieur, Fernando GrandeMarlaska, a souligné que les relations de son pays avec le Maroc sont "fiables et fraternelles". « Nos relations avec le Maroc sont extrêmement loyales, fiables et fraternelles », a relevé, mardi, M. Grande-Marlaska dans des déclarations à la presse. «Les relations entre les deux pays ont été préservées, sont préservées et seront préservées », a-t-il insisté, faisant observer que le Maroc est un partenaire "stratégique et absolument loyal". Dans le même ordre d'idées, M. Grande-Marlaska a soutenu que les relations de son pays avec le Maroc continueront à "s'approfondir" suivant l’approche de la visite effectuée par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, en avril dernier au Maroc à l’invitation de S.M le Roi Mohammed VI. "Notre volonté est d’approfondir nos importantes relations, basées sur la confiance mutuelle et orientées vers le 21ème siècle", a-t-il conclu. Lundi, le gouvernement espagnol a fait part de sa satisfaction des « résultats positifs » de la nouvelle feuille de route établie entre les deux pays. «Nous pouvons nous féliciter car cette nouvelle étape s'avère très positive», avait souligné la porte-parole du gouvernement espagnol, Isabel Rodriguez qui était l’invitée d’une émission de la télévision espagnole (TVE). «Nous avons déjà pu constater ces dernières semaines les résultats positifs» de cette nouvelle feuille de route instaurée par les deux pays et qui a permis, selon Mme Rodriguez, d’avancer sur plusieurs questions bilatérales d’intérêt commun.