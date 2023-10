Fernando Gomes : Une expérience inégalée et innovante

06/10/2023

Le président de la Fédération portugaise de football, Fernando Gomes, a souligné, mercredi, que la Coupe du Monde de football 2030, dont le dossier Maroc-Espagne-Portugal a été retenu par le Conseil de la FIFA comme candidature unique pour son organisation, sera une expérience ‘’inégalée’’ et ‘’innovante’’.



"Chacun de nos pays apportera une tradition footballistique vibrante, une expérience organisationnelle inégalée et une capacité d'innovation qui laissera sans aucun doute sa marque sur l'avenir de la compétition’’, a indiqué M. Gomes, cité dans un communiqué de la fédération portugaise de football.



Il a réitéré, à cet effet, l’engagement de son pays pour ‘’faire réussir ce rendez-vous important’’ et fait part de sa ‘’fierté’’ suite à la décision de la FIFA.