Fernando Clavijo : Le Maroc, un acteur fondamental pour la stabilité en Afrique de l'Ouest

12/11/2024

Le Maroc est "un acteur clé" pour la stabilité et la gestion des crises dans la région d’Afrique de l'Ouest, a indiqué lundi le président du gouvernement régional des Iles Canaries, Fernando Clavijo.



M. Clavijo, qui s’exprimait lors d’une rencontre avec la presse, a mis en avant l'importance stratégique du Maroc pour l'Union européenne et les Etats-Unis, saluant en particulier le rôle fondamental du Royaume pour la stabilité de l'Afrique de l'Ouest.



Interrogé au sujet de l'impact géopolitique du retour de Donald Trump à la Maison Blanche sur la région, le responsable canarien a réaffirmé que le Maroc est un "partenaire de premier ordre" pour l'Union européenne et un "partenaire prioritaire" pour les Etats-Unis dans la région.



M. Clavijo avait réitéré lors d'une récente visite au Maroc la détermination de son gouvernement à renforcer les liens de coopération avec le Maroc, précisant que la clarté, la sincérité et la loyauté constituent les fondements des relations de collaboration bilatérale.