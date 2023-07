Félicitations Royales pour un exploit magistral

10/07/2023

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de félicitations aux membres de la sélection nationale de football à l’occasion de leur sacre à la Coupe d’Afrique des nations des moins de 23 ans et leur qualification aux prochains Jeux olympiques "Paris 2024".



Dans ce message, le Souverain affirme avoir suivi "avec une immense joie et fierté" la victoire de la sélection nationale des moins de 23 ans lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2023) que le Maroc a abritée et leur qualification aux prochains Jeux olympiques "Paris 2024".



SM le Roi saisit l’occasion de ce nouvel exploit continental pour exprimer Ses plus chaleureuses félicitations aux membres de la sélection nationale de football pour ce titre, le premier du genre, et qui confirme, une nouvelle fois, la forte présence des sélections et clubs nationaux de football sur les plans continental et international, saluant les efforts consentis par tous ceux ayant contribué à la réalisation de cet exploit africain, notamment les joueurs, les entraîneurs, le staff technique, médical et administratif, ainsi que le président et les dirigeants de la Fédération Royale marocaine de football.



Le Souverain fait part également, en cette heureuse occasion, de Sa fierté pour la belle prestation des Lionceaux de l’Atlas lors de ce championnat, ainsi que pour leurs grandes qualités techniques et leur fort esprit de patriotisme dont ils ont fait montre et qui leur ont valu l’admiration et l’estime du public passionné qui a suivi les différentes phases de cette manifestation footballistique continentale abritée par le Royaume du Maroc, connu pour son accueil chaleureux, sa grande hospitalité et sa bonne organisation.



SM le Roi a, dans ce message, appelé les membres de la sélection nationale à garder le même esprit de persévérance et de sérieux au cours des prochaines compétitions, implorant le Très-Haut de leur accorder davantage de réussite et de succès et les assurant de Sa Haute sollicitude et bienveillance.