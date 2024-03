Félicitations Royales au nouveau Président sénégalais M. Bassirou Diomaye Faye

27/03/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Bassirou Diomaye Faye, à l’occasion de son élection à la présidence de la République du Sénégal.



"Le peuple sénégalais vous a confié le soin de présider aux destinées de votre Nation en vous élisant, dès le premier tour, à la Présidence de la République du Sénégal. Je vous félicite et vous adresse Mes vœux les meilleurs de plein succès dans l’exercice de vos hautes fonctions", indique SM le Roi dans ce message.



Le Souverain souligne en outre que "nos deux peuples forment une communauté de valeurs et de destin fondée sur la solide tradition culturelle et spirituelle qui constitue une constante des relations entre nos deux pays", exprimant toute l’estime que Sa Majesté le Roi porte "à la profondeur historique de ces liens indéfectibles de fraternité, de solidarité et de haute considération qui nous unissent".



"Le Royaume du Maroc et la République du Sénégal constituent également un modèle de coopération fructueuse, dense et multidimensionnelle", relève le Souverain, assurant de Sa volonté résolue d’œuvrer, aux côtés du Président de la République du Sénégal, "à la diversification et au renforcement de notre partenariat stratégique prometteur, au service de nos deux jeunesses et en faveur d’une Afrique unie et prospère".



"Le lien privilégié qui unit le Maroc et le Sénégal est un héritage précieux que nos deux pays ont toujours su honorer. Vous pouvez compter sur la fidèle disposition du Royaume à coopérer à son prolongement et à sa consolidation", conclut SM le Roi.