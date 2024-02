Félicitations Royales au Serviteur des Lieux Saints de l'Islam et au Prince Héritier d'Arabie Saoudite à l'occasion du Jour de la Fondation

23/02/2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn AbdelazizAl-Saoud, Souverain du Royaume d’Arabie Saoudite, à l’occasion du glorieux Jour de la Fondation.



Dans ce message, le Souverain exprime au Roi Salmane Ibn Abdelaziz et, à travers lui, au peuple saoudien frère Ses chaleureuses félicitations, implorant le Tout-Puissant de perpétuer sur le Royaume d’Arabie Saoudite les bienfaits de paix, de sécurité, de progrès et de prospérité, sous la sage conduite du Serviteur des Lieux Saints de l’Islam.



Disant partager la joie du Souverain saoudien en cette heureuse occasion, SM le Roi Mohammed VI réitère Sa grande fierté des liens de fraternité sincère et d’estime mutuelle liant les deux Souverains et les deux Familles Royales, ainsi que des relations solides entre les deux pays, basées sur la coopération constructive et la solidarité agissante.



Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour exprimer Ses sincères vœux de santé, de bonheur et de longue vie au Roi Salmane Ibn Abdelaziz. Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé, également, un message de félicitations à SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, Prince Héritier du Royaume d’Arabie Saoudite, Président du Conseil des ministres, à l’occasion du glorieux Jour de la Fondation.



Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations à SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ben AbdelazizAl-Saoud, priant le Très-Haut de renouveler chaque année ce glorieux événement national pour le Royaume d'Arabie Saoudite frère dans davantage de grandeur et de prospérité.



A cette occasion, le Souverain implore le Tout-Puissant de perpétuer sur SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud Ses bienfaits de santé, de quiétude et de longue vie, et de lui accorder succès et réussite dans l'accomplissement de ses Hautes missions, en prêtant main forte à "Mon auguste frère le Serviteur des deux Lieux Saints de l’Islam, que Dieu le préserve".