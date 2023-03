Fédération portugaise de football. Cette candidature conjointe est la plus forte possible à tous les niveaux

16/03/2023

La candidature conjointe du Maroc avec l'Espagne et le Portugal pour abriter la Coupe du monde 2030 est la "candidature la plus forte possible sur le plan social, sportif, culturel et infrastructurel", a affirmé mercredi la Fédération portugaise de football (FPF).



Cette candidature a été accueillie "très positivement" par les représentants des associations européennes lors de la réunion de l'UEFA, organisée en marge du Congrès de la FIFA, a souligné la FPF dans un communiqué, relevant que cette candidature historique renforcera les liens entre l’Europe et l’Afrique.



L'union des trois pays voisins contribuera à renforcer les liens entre l'Europe et l'Afrique, ainsi que toute la Méditerranée, et inspirera des milliers de jeunes des deux continents dans un projet commun, qui a pour axe fondamental l'impact que le football peut avoir sur le développement du sport et de la société dans la région, poursuit la fédération portugaise.