Fédération de rugby: Réunion de concertation avec les clubs et les ligues

28/06/2022

La Fédération Royale marocaine de rugby (FRMR) a tenu, samedi à Casablanca, une réunion de concertation avec les présidents et représentants des clubs et des ligues y affiliés, consacrée, notamment, à la mise à jour de ses règlements généraux, règlement sportif et règlement intérieur. Cette réunion, marquée par la participation de l'ensemble des ligues (six) et de 33 associations et clubs sur un total de 38, a été l'occasion de débattre des modifications nécessaires et possibles dans le cadre des statuts de la Fédération publiés au bulletin officiel et de la loi sur l'éducation physique et sportive 30.09, et ce en vue de leur adaptation aux recommandations de Rugby Afrique et World Rugby, souligne la FRMR dans un communiqué. A l'issue d'interventions exhaustives de l'ensemble des intervenants (présidents et représentants des clubs, associations et ligues régionales), les recommandations issues de cette réunion ont mis l'accent sur la nécessité de la mise en conformité des règlements généraux et des règlements sportif et intérieur à travers l'envoi de ces textes, pour discussion et avis, aux associations, clubs et ligues. La commission des règlements généraux de la fédération, qui recueillera ces modifications et avis, devra soumettre ces textes au comité directeur, avant leur vote lors d'une assemblée générale extraordinaire de la Fédération. Dans une déclaration à la MAP, le président de la FRMR, Rachid Mouakkad, a affirmé que cette réunion, consacrée principalement à la restructuration administrative de la Fédération, intervient six mois après la formation du nouveau comité directeur et alors que les compétitions touchent à leur fin, relevant que cette réunion a été marquée parla présence des personnes ayant le droit de vote lors de l'assemblée générale. Cet évènement a connu la présence, également, de l'association des anciens joueurs de rugby, aux côtés du directeur technique, du directeur de la formation et de la commission des arbitres, en plus d'un représentant du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports. Il a précisé, dans ce sens, que cette réunion s'est tenue sur fond des recommandations formulées par Rugby Afrique, dans une tentative de faire sortir cette discipline de la crise qu'elle traverse, notant que Rugby Afrique s'est montré ouvert à toute solution à même de remédier à cette situation.