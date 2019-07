Faute des quarts , ce sera le car !

08/07/2019 Mohamed Moubarek

La défaite de l'équipe du Maroc face au Bénin ce 5 juillet 2019 est tout sauf une surprise! Ils auraient pu jouer des heures durant, les joueurs marocains paraissaient insouciants et en décalage total avec l'enjeu. Notre "star" Ziech a brillé par ses approximations et ses divagations depuis le début du tournoi. Quand on y réfléchit à tête reposée, on peut dire que l'équipe marocaine a pu miraculeusement passer le stade des poules. Elle a même pu nous induire en erreur à tel point qu'on se voyait déjà en haut de l'affiche! Nous avons affaire à une équipe majoritairement composée de joueurs plus soucieux de leurs carrières, du mercato estival que de la défense des couleurs nationales.

Ces âmes égarées en Égypte doivent, pour expier leur péché de suffisance, marcher juste 40 heures sous le soleil brûlant du Sinaï. Le peuple marocain mérite mieux que ces lions en peluche.

Ceci étant dit, je pense que le parcours de notre équipe illustre parfaitement notre façon collective et individuelle de nous comporter au pays du Soleil couchant. Faire semblant, sallak ou zid, manna ltamma....etc sont, entre autres, les mots fourre-tout utilisés sans modération pour cacher les manquements et justifier l'injustifiable.

Aujourd'hui, je suis en colère noire contre ceux qui ont jeté tout un peuple dans la tristesse et le désarroi.

Les Marocains méritent mieux et à tous les niveaux : une école publique qui offre à chaque enfant les mêmes chances de grandir et de se construire, une vraie politique sportive qui fera émerger les millions de talents oubliés dans les bidonvilles et les coins les plus reculés du pays, une démocratie vivante dont les acteurs cessent de jouer la carte de la religion pour justifier leurs forfaits.

Le chagrin de la défaite finira par s'estomper et les Marocains reviendront à la charge pour réclamer, à juste titre, leur droit à une vie meilleure dans tous les domaines. Oui, le lion est certes blessé, mais il n'est point mort, loin de là!