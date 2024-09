Fatin El Idrissi présente à Rabat son roman "La vérité inattendue"

27/09/2024

L'écrivaine marocaine, Fatin El Idrissi, a présenté, jeudi à Rabat, son deuxième roman policier "La vérité inattendue", publié aux éditions Marsam.



Ce livre de 120 pages raconte l'histoire de Rime, inspectrice de police, connue dans son département pour être opérationnelle, objective, ne craignant pas les criminels les plus redoutables. Les cadavres et les bains de sang font partie de son quotidien. Les scènes de crimes ne l’écœurent plus à force d’y être souvent confrontée.



Pourtant, un jour elle se retrouve face à une affaire criminelle d’une extrême complexité où se mêlent kidnapping, meurtre et trafic de drogue. Elle se retrouve, malgré elle, impliquée dans cet imbroglio et risque de perdre son objectivité et son efficacité.



Dans une déclaration à la MAP, Mme El Idrissi a exprimé sa joie de présenter son deuxième roman policier, sorti en 2023, soulignant qu'il est toujours agréable pour un écrivain d'avoir les retours et feed-back de ses lecteurs et de les inciter à plonger dans un univers plein de mystères, où chaque page réserve une surprise.



Elle a rappelé, à cette occasion, sa passion pour les romans policiers, un genre qui permet selon elle de jongler entre suspense et imprévisibilité, notant la particularité des rebondissements qui ajoutent une dimension inattendue à l'intrigue et qui recontextualisent les évènements.



Mme El Idrissi a, par ailleurs, fait part de son espoir de voir plus de romans policiers dont l'histoire se déroule au Maroc, car, selon elle, la lecture devient plus accessible pour le lecteur marocain qui peut facilement s'identifier aux lieux, aux situations et aux personnages.

Grâce aux références locales et culturelles, le lecteur peut facilement s'immerger dans l'histoire, a-t-elle expliqué.



Journaliste et romancière, Fatin El Idrissi a publié en 2016 son premier roman "Unis jusqu'à la mort". Elle est doctorante en sciences de l'information et de la communication à l'Université Mohammed V et est également auteure du e-magazine "fatinmagazine.com".

Bouillon de culture

Court-métrage



Le Centre cinématographique marocain (CCM) a annoncé, jeudi, l'ouverture des candidatures pour la 4ème édition du concours de court-métrage autour du thème "la Marche Verte, vue par les jeunes créateurs de l’image".

Organisé par le CCM en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, ce concours s’inscrit dans le cadre de la commémoration du 49ème anniversaire de la Marche Verte, indique le CCM dans un communiqué.

L'objectif de ce concours, ouvert aux jeunes réalisateurs amateurs et créateurs d’images et de contenu vidéo âgés de 35 au plus, est d’illustrer à partir d’images d’archives, de fiction ou d’animation cet événement majeur qui a marqué l’histoire du Royaume, précise la même source.

Les candidatures à ce concours doivent être déposées au CCM avant la date limite du 20 octobre, ou via courrier électronique à l'adresse "filmcourtmarcheverte@ccm.ma".

Pour plus d'informations sur le règlement du concours et la fiche d’inscription, le CCM invite les candidats à visiter son site web "www.ccm.ma".



Festival



La ville de Rabat accueillera, le 5 octobre prochain, la 6ème édition du Festival "Littératures itinérantes" sous le thème "Littérature et mémoires".



Organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation verra la participation d'une quarantaine d'écrivains marocains et étrangers, et offrira l'occasion au public de rencontrer ces hommes et femmes de lettres pour échanger et débattre de leurs œuvres, indiquent les organisateurs.

Le programme prévoit deux rencontres-débats sur le thème "Littérature et mémoires" : La première en langue arabe avec la participation des écrivains Mohammed Al Achaari, Abdelkader Chawi et Jokha Elharthy d'Oman, et Achraf Alashmawi d'Egypte, tandis que la seconde en français avec les intervenants Yasmine Chami, Georgia Makhlouf du Liban, Nimrod Bena du Tchad, et Laurent Goudé de France, précise-t-on de même source.

Le programme comprend également un "concours de la nouvelle" pour les jeunes âgés de 18 à 30 ans, afin d'encourager la créativité littéraire auprès de cette catégorie.



Le jury de ce concours est composé de l'écrivain Mohamed El Achaari et du poète Jamal El Moussaoui pour la version arabe, et de Georgia Makhlouf et Laure Mi Hyun Croset (Suisse) pour la version française.



Les deux rencontres-débats et la cérémonie de remise des prix du concours de nouvelles seront organisées le matin de l'événement à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, alors que les écrivains participants rencontreront les lecteurs au Parc Hassan II.

Les précédentes éditions du Festival "Littérature itinérante" ont été organisées à Salé (2017), Casablanca (2018), Marrakech (2019), Fès (2022) et Tanger (2023).