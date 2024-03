Fatima Nouali Azar, membre du jury de la compétition des courts métrages

Festival du film arabe de Malmö

28/03/2024

Les organisateurs du Festival du film arabe de Malmö, dont la quatorzième édition se tiendra du 22 au 28 avril prochain, ont choisi la journaliste marocaine Fatima Nouali Azar, directrice du Festival du film arabe de Casablanca, comme membre du jury de la compétition des courts métrages du festival aux côtés de l'acteur palestinien Ashraf Barhoum et du réalisateur irakien Ali Karim.



Les films en compétition pour cette édition sont "Issa" du réalisateur Morad Mostafa (Egypte), "Braquage" du réalisateur tunisien Bilal Bali, "Antidote" du réalisateur Hassan Sayed (Arabie Saoudite), "Bonne route" du réalisateur Ibrahim Melhem (Syrie), "Le lecteur du courrier" du réalisateur Zulfiqar Al-Mutairi (Irak), "Le combattant" d'Iman Sayed (Emirats Arabes Unis), "Je viens de la mer" de Fayrouz Serhal (Liban), et "Le printemps d'un jour ordinaire" de la réalisatrice Menna Ikram (Egypte).



Participent également à cette compétition les films "Tu te souviens" de Dalia Nemlich (France, Egypte, Liban), "Voeux de mon coeur" de la réalisatrice Sherine Magdy Diab (Egypte), "Saleeq" de la réalisatrice Afnan Bawyan (Arabie Saoudite) et "Transit" du réalisateur Baqir Al-Rubaie (Irak), "La mer Rouge pleure", réalisé par Faris Rajoub (Allemagne, Jordanie), et "Matinée" d’Amal Al-Aqroobi (Emirats Arabes Unis).



Le Maroc est présent au festival à travers le film "The mother of all lies" de la réalisatrice Asmaa El-Moudir, qui participera à la compétition officielle des longs métrages aux côtés de 11 autres films.



Le jury de la compétition des longs métrages du festival, présidé par le réalisateur égyptien Khairy Bishara, compte notamment la productrice et réalisatrice palestinienne Mai Odeh, le critique de cinéma saoudien Muhammad Al-Bashir, l'actrice tunisienne Suhair Ben Amara et la réalisatrice et productrice émiratie Nahla Al-Fahad.



Le Festival du film arabe de Malmö est considéré depuis 2011 comme l'une des plateformes les plus importantes du cinéma arabe en Europe et vise à promouvoir la diversité et la tolérance à travers le septième art en reliant les pays nordiques et le monde arabe.



Le festival vise également à stimuler les opportunités de coopération, de coproduction et de distribution, en réunissant producteurs, fonds de soutien et distributeurs de films lors de séminaires, d'ateliers et de débats.