Farid Slimani nommé à la tête des ventes d’Air France-KLM au Maroc

16/11/2023

Farid Slimani a été nommé directeur des ventes d’Air France-KLM au Maroc, à compter du 1er novembre 2023, a annoncé lundi le groupe dans un communiqué.



Farid Slimani a débuté sa carrière en France chez Active Group Toshiba en tant que commercial Grands Comptes, avant de rejoindre Air France en France en septembre 2005, a fait savoir Air France-KLM.



Avec plus de 18 ans d’expérience dans le domaine du transport aérien, M. Slimani a occupé plusieurs postes opérationnels sur le HUB de Roissy-Charles de Gaulle avant d’être nommé chargé d’affaires Grands Comptes sur le marché France, ajoute le communiqué.



Le nouveau directeur des ventes est diplômé de l’Université Paris Dauphine en management des ressources humaines, négociations et relations sociales.



M. Slimani définira ainsi et mettra en œuvre la stratégie commerciale d’Air France-KLM au Maroc, en coordination avec l’ensemble du réseau de vente et il identifiera les opportunités de développement sur le marché, indique la même source.