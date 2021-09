Falsification de la monnaie nationale: Interpellation de 4 individus à Azrou

16/09/2021

La Brigade locale de la police judiciaire au commissariat régional de sûreté à Azrou, en collaboration avec les éléments de la brigade antigang de Fès, a interpellé, mardi, quatre individus, âgés entre 29 et 54 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de falsification de la monnaie nationale et sa mise en écoulement à travers des transactions commerciales. Les services de police d'Azrou avaient reçu, le 9 septembre, un avis selon lequel les suspects ont acquis des têtes de bétail au souk hebdomadaire de la même ville, en contrepartie de sommes d’argent de 37 billets contrefaits de 200 dirhams, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, relevant que ces billets falsifiés retrouvés chez les victimes ont été saisis pour les besoins de l'enquête. Les recherches et enquêtes intensives menées par les éléments de la police dans cette affaire ont permis, mardi matin, l'interpellation du premier suspect au Souk hebdomadaire de la même ville, alors qu'il tentait d'échanger 51 billets contrefaits en utilisant la même méthode criminelle, avant qu'une opération sécuritaire ultérieure conduit à l'arrestation de ses complices dans les environs de Fès, en possession d'un troupeau de 45 têtes de bétail soupçonné d'être obtenu de cette activité criminelle, précise la DGSN. Deux des suspects ont été placés en garde à vue, alors que les autres sont soumis à une enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent, à l'effet de déterminer les éventuelles ramifications de ces actes criminels et d'identifier d'autres potentiels complices, conclut le communiqué