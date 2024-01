Fake News

22/01/2024

"Fake news" et "sans fondements" : tels sont les mots utilisés par Theodoros Gotsis, le porte parole du ministère chypriote des Affaires étrangères, pour qualifier les allégations d’émission

de mandats d’arrêts à l'encontre de responsables sécuritaires marocains, relayées par certains médias et l’agence de presse officielle algérienne APS.



Dans une déclaration téléphonique à la MAP disponible sur le site officiel de l’agence, le porte-parole de la diplomatie chypriote a martelé que "les autorités compétentes de Chypre, c'est-à-dire les services judiciaires et la police, confirment que ces allégations sont totalement

infondées".



"Aucune affaire pénale et aucun mandat d'arrêt n'ont été émis à l'encontre des personnes auxquelles lesdits médias font référence", a-t-il ajouté.



Dans une dépêche intitulée "De hauts responsables sécuritaires marocains font l'objet d'un mandat d’arrêt international", publiée le 16 janvier 2024, l’APS s’était appuyée sur de fausses informations relayées par un ressortissant marocain ayant fait l’objet d’une condamnation par la justice italienne pour des délits d’escroqueries.