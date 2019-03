Faible croissance du résultat net bancaire consolidé de la BMCI

Baisse du résultat brut d’exploitation

30/03/2019 Alain Bouithy

En dépit d’une belle dynamique commerciale traduite par des volumes de crédits en progression de 7,7%, la Banque marocaine pour le commerce et l'industrie (BMCI) a affiché une faible croissance de son résultat net bancaire (RNB) consolidé à fin décembre 2018.

En effet, au terme de l’année écoulée, la filiale marocaine de BNP Paribas a réalisé un Produit net bancaire consolidé de 3,03 milliards de dirhams en hausse de 0,4% par rapport à fin décembre 2017, a relevé le top management du groupe bancaire lors d’une rencontre tenue récemment à Casablanca et destinée à la présentation des résultats 2018 du groupe.

La faible progression du PNB consolidé de la BMCI s’explique essentiellement par la hausse du résultat des opérations de marchés (+39,1%) avec une légère baisse au niveau de la marge d’intérêt (-2,1%) et de la marge sur commissions consolidée de (-1,8%).

Au cours de cette rencontre, le groupe a aussi souligné la maîtrise des frais de gestion consolidés qui ont affiché «une évolution contenue dans un contexte de poursuite des investissements relatifs au développement de la banque».

Ainsi, ils se sont établis à 1,61 milliard de dirhams à fin décembre contre 1,58 milliard de dirhams à la même période de l’année précédente. Ce qui correspond à une croissance de l’ordre de 1,7% entre 2017 et 2018, selon la BMCI soulignant que le coefficient d’exploitation consolidé a été de bon niveau à 53,3% en décembre dernier, contre 52,6 l’année d’avant.

Les crédits par caisse à la clientèle consolidés ont connu une hausse de 7,7% à 52,5 milliards de dirhams à fin décembre 2018 contre 48,8 milliards de dirhams au 1er janvier de la même année.

Dans ce registre, on retiendra globalement : une production dynamique des crédits amortissables sur l’année 2018 en progression de plus de 36% par rapport à 2017 ; un ratio crédits/dépôts consolidés de 114% en 2018 contre 112% au 1er janvier 2018 ; la bonne évolution des crédits court terme en 2018 ; plus de 7,8% sur les crédits à la consommation entre 2017 et 2018 avec une progression de +12% de la production ainsi que la bonne performance du leasing en 2018 de plus de 14%.

A noter que «les dépôts de la clientèle consolidés ont enregistré une augmentation de 6,2%, pour atteindre 46,1 milliards de dirhams à fin décembre 2018 contre 43,4 milliards de dirhams au 1er janvier 2018», selon la banque précisant que la structure des ressources demeure favorable avec une part des ressources non rémunérés de plus de 68%.

A noter également la bonne performance des engagements par signature consolidés qui ont connu un accroissement de 15,7% par rapport au 1er janvier 2018 et se sont élevés à 21,8 milliards de dirhams au terme des 12 mois de l’année écoulée. Pour la BMCI, cette forte progression reflète une bonne dynamique sur l’activité Trade.

En ce qui concerne le , il ressort des états financiers de la BMCI qu’il a enregistré une légère baisse de 1,1% par rapport à fin décembre 2017 pour s’établir à 1,41 milliard de dirhams à fin décembre 2018.

Quant au coût du risque consolidé, il a baissé de 8,6% à fin décembre 2018 pour s’établir à 479 millions de dirhams contre 524 millions de dirhams à fin décembre 2017. Cette évolution illustre les efforts de maîtrise et d’anticipation des risques, a souligné la banque.

Soulignons également l’accroissement de 0,6% du résultat avant impôts consolidé du groupe à 908 millions de dirhams au terme des douze mois de l’année dernière et la hausse de 2,9% du Résultat net consolidé à 562 millions de dirhams à fin décembre 2018.