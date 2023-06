Fadi Oukili Asraoui : Le consensus est le meilleur moyen par lequel les décideurs peuvent agir non seulement pour les jeunes, mais aussi avec eux en répondant à leurs besoins

05/06/2023

«Des politiques inclusives et concertées », tel est le message émis par Fadi Oukili Asraoui, secrétaire général de la Chabiba ittihadia, dans le cadre des travaux de la première édition du Forum des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates, organisé du 29 au 31 mai dernier.



Intervenant lors d’un panel consacré aux politiques publiques destinées aux jeunes, il a rappelé que la Chabiba ittihadia, depuis sa création en 1975, a constitué la première organisation politique à s'occuper des questions de la jeunesse dans le pays.



Elle a également joué un rôle décisif dans la conquête de nombreux acquis au profit de la jeunesse marocaine. Notamment ceux liés à la question de l’éducation, en défendant la consolidation d'un modèle éducatif populaire et démocratique, basé surla qualité etla gratuité comme critères initiaux. La Chabiba a déployé également de grands efforts concernant les questions liées à la participation politique des jeunes et à leur contribution à l'élaboration de la décision publique.



A ce propos, le secrétaire général de la Chabiba ittihadia a rappelé la lutte menée afin de permettre aux jeunes âgés de 18 ans de se porter candidats et de voter lors des échéances électorales.



La Jeunesse usfpéiste a aussi une longue histoire dans la lutte contre toutes les formes de violence, d'extrémisme et de haine en tant qu'organisation progressiste, moderniste et nationale, appartenant à l'école social-démocrate qui a lutté et lutte encore pour parvenir à une société socialiste croyant en l’universalité des droits de l'Homme et dans laquelle la liberté, l'égalité, la dignité et la justice sociale prévalent.



«En effet et dès la création de notre organisation, celle-ci a procédé à un plaidoyer direct en faveur du rôle de la jeunesse dans l'élaboration des perspectives de développement et dans la réussite des mutations politiques et socio-économiques en cours dans le pays tout en prenant en considération que l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique publique solide au profit de la jeunesse sont une nécessité urgente qui demande des interventions cohérentes et coordonnées, car cette mobilisation établira une nouvelle philosophie qui valorise l'accès des jeunes à une citoyenneté pleine et active et entraîne un changement des mentalités et des comportements», a-t-il affirmé. Il a insisté sur l’importance d'une politique publique inclusive et appropriée pour la jeunesse. Selon lui, cette question est devenue l'une des priorités les plus importantes nécessitant actuellement un large consensus et une vision à long terme, car «le consensus est le meilleur moyen par lequel les décideurs peuvent agir non seulement pourlesjeunes,mais aussi avec eux en répondant à leurs besoins», précise-til. Et de noter qu’il n'est pas possible de définir une politique spécialement pour les jeunes et selon un schéma Up-down.



«Et c’est cela qui est apparu avec les Usfpéistes du 20 février dont les revendications ont été transmises via le ministère de la Jeunesse et des Sports et qui ont été inclues dans la Stratégie nationale intégrée pour la jeunesse 2015-2030, avec comme slogan «Jeunesse citoyenne, heureuse et ouverte», et axée sur l’éducation et la formation, les politiques de l’emploi, les politiques de santé et lutte contre les fléaux sociaux, les politiques d'inclusion sociale et économique, les valeurs, la citoyenneté, l’encadrement associatif et politique et les droits humains», a-t-il souligné. Et de rappeler : «En revenant à la Constitution de 2011, nous constatons que les politiques nationales pour la jeunesse sont au cœur de ce document juridique suprême du pays, qui a reconstruit les stratégies et les politiques à partir des principes appropriés aux pactes internationaux.



Et depuis, il est devenu nécessaire de mettre en œuvre une stratégie nationale intégrante offrant un cadre général et les conditions indispensables pour développer les capacités des jeunes afin qu’ils puissent participer à la vie publique. Et ce afin de remplir les conditions favorables permettant aux jeunes de bénéficier d'une éducation et d'une formation de qualité avec des opportunités d'intégration sociale et économique etjouissant d'un environnement de paix et de sécurité sociale. Tels sont les rôles et les tâches qui nous sont confiés en tant que jeunes socialistes et sociaux démocrates du monde entier ».



Dans ce sens, il a rappelé que la IXe Conférence nationale de la Chabiba ittihadia a donné des leçons d'égalité en adoptant la parité dans toutes ses structures exécutives et hiérarchiques, ainsi que l’intégration des jeunes dans diverses listes électorales lors des dernières échéances locale,régionale et nationale avant de paraphraser Karl Marx en demandant aux jeunes du monde entier de s’unir.



I.E