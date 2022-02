Face-à-face sévillan et duel à distance milanais

Tour d'Europe des stades

25/02/2022

Le Championnat d'Espagne réserve un choc de Sévillans dimanche, tandis que Manchester City tentera, en Angleterre, de creuser l'écart en tête de la Premier League, comme l'AC Milan, engagé dans un duel à distance avec l'Inter.



En Espagne, c'est week-end de derbys! Le Real Madrid, qui a creusé un petit écart en tête de Liga (six points d'avance sur le Séville FC, 2e, et 11 sur le Betis, 3e), se déplace chez son voisin du Rayo Vallecano samedi (18h30) pour la 26e journée de Liga, dix jours avant son 8e de finale retour de C1 décisif au Bernabéu contre le Paris Saint Germain, le 9 mars.



Et les Madrilènes pourraient augmenter le fossé qui les sépare du reste du championnat. Car dimanche (16h15), toute l'Espagne aura les yeux braqués sur le derby andalou entre le Séville FC (2e, 51 pts) et le Betis Séville (3e, 46 pts), plus d'un mois après le derby de Coupe du Roi qui avait dû être interrompu en raison d'un lancer d'objet depuis les tribunes (le 15 janvier au stade Benito-Villamarin).



Pour ces retrouvailles, le Séville FC devra composer sans Jules Koundé (suspendu après son carton rouge lors du nul 1-1 contre l'Espanyol dimanche), ni Lucas Ocampos (suspendu pour un 5e carton jaune), ni Anthony Martial (blessé), et devra surtout se méfier du Betis de Nabil Fekir, l'équipe en forme depuis janvier en Espagne.



Le FC Barcelone, pour sa part, recevra dimanche soir (21h00) au Camp Nou l'Athletic Bilbao. Liverpool étant privé de Championnat par la finale de la Coupe de la Ligue, dimanche, contre Chelsea, Manchester City aura l'occasion de reprendre un peu d'air en tête du classement lors de la 27e journée de Premier League. Pour cela, il faudra aller l'emporter, samedi à 18h30, à Everton (16e) qui ne semble pas encore avoir trouvé son rythme de croisière sous les ordres de Frank Lampard.



Parmi les autres matches à suivre, la victoire sera impérative pour Manchester United, qui reçoit le relégable Watford, samedi à 16h00,s'il veut défendre sa 4e place qualificative pour la Ligue des champions.



Après les déclarations très moroses d'Antonio Conte à la suite de la défaite à Burnley (1-0) mercredi, la 4e en 5 journées pour les Spurs, on guettera aussi, samedi à 13H30, la réaction de Tottenham à Leeds, étrillé par les Reds (6-0) et désormais pleinement engagé dans la lutte contre la relégation. Avant de se retrouver pour un nouveau derby mardi, en demi-finale aller de la Coupe d'Italie, l'AC Milan et l'Inter reprennent leur duel à distance pour la tête de la Série A.



Les Rossoneri, toujours leaders avec deux points d'avance (mais un match de plus), accueillent l'Udinese (16e). Les Nerazzurri, à l'arrêt avec un seul point pris lors des trois derniers matches(et une défaite à domicile contre Liverpool en C1), vont essayer de se refaire une santé chez le 19e, le Genoa, dont la seule victoire de la saison remonte au 12 septembre.



Naples (3e), lui aussi à deux points de Milan, va tenter de ne pas perdre trop de plumes sur le terrain de la Lazio (6e), nouveau gros rendez-vous prévu trois jours seulement après le barrage retour de la Ligue Europa contre le FC Barcelone, ce jeudi soir.



La Juventus (4e), qui reste sur deux nuls, et l'Atalanta Bergame (5e), sans victoire depuis cinq matches, doivent, eux, rapidement retrouver la victoire, respectivement à Empoli (13e) samedi et à domicile contre la Sampdoria (14e) lundi. Depuis trois semaines, Dortmund attend le retour de son buteur prodige Erling Haaland, blessé aux adducteurs...



Le Norvégien de 21 ans a repris l'entraînement en début de semaine avec l'équipe réserve, mais il n'était toujours pas apte jeudi soir pour jouer en Ligue Europa à Glasgow contre les Rangers. Le Borussia, deuxième à six points du Bayern, aurait pourtant bien besoin de son canonnier pour assurer dimanche contre Augsbourg (17h30) et espérer continuer à menacer les champions en titre.



Munich, de son côté, est en panne de capitaine. Manuel Neuer, opéré du genou récemment, a recommencé à courir cette semaine, mais aucune date n'a été donnée pour son retour. Samedi à Francfort (18h30), le "capitaine-bis" Thomas Müllersera également absent, après avoir été testé positif au Covid cette semaine.



Depuis la défaite surprise en championnat contre Bochum 4-2 le 12 février, le Bayern n'a pas réussi à s'imposer en Ligue des champions à Salzbourg (1-1, but à la dernière minute de Kingsley Coman) et a livré une prestation décevante la semaine dernière contre la lanterne rouge Fürth, malgré un score flatteur de 4-1 obtenu en fin de match.